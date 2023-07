En proposant le Vision Pro, Apple présentait un casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui allait révolutionner le marché. Néanmoins, la firme de Cupertino semble contrainte de réduire ...

Les composants présents dans le Vision Pro rendent difficile son assemblage

Alors qu’elle venait de lancer la production à grande échelle de son casque, la marque à la Pomme a très vite rencontré des problèmes. Selon les informations du Financial Times, la complexité des composants présents dans le casque ainsi que les difficultés à l’assembler seraient à l’origine de la réduction des objectifs initiaux d’Apple.

Selon des personnes proches de Luxshare, l’entreprise chinoise qui assemblera le Vision Pro, moins de 400 000 casques seront produits d’ici la fin de l’année 2024. Un chiffre moindre comparé au million de casques initialement attendus sur la même période. Pire encore, deux des sept fournisseurs chargés de sa fabrication affirment qu’Apple leur a demandé une quantité de composants leur permettant de produire seulement entre 130 000 et 150 000 casques de réalité mixte au cours de la première année d’assemblage.

Présenté à l’occasion de l’édition 2023 WWDC au début du mois de juin, le Vision Pro est équipé de deux écrans micro OLED 4K. Une troisième dalle est également présente dans le but d’afficher les yeux de l’utilisateur du casque. Tourné vers l’extérieur, cet écran permet d’apporter un certain réalisme lors d’interactions avec d’autres personnes. Ces trois dispositifs font du casque d’Apple, « l’appareil grand public le plus complexe jamais conçu » aux yeux de Jay Goldberg, spécialiste des nouvelles technologies auprès de plusieurs grandes marques.

Apple se préparait à produire en masse le Vision Pro, contrairement à son partenaire Sony

De son côté, Sony, entreprise partenaire d’Apple, qui lui fournit ces écrans, refuse d’augmenter la cadence de ses lignes de production. « Nous surveillerons pour voir comment la demande pour les écrans micro-OLED va évoluer. Mais, je ne pense pas que nous serons agressifs dans la production, » précisait Terushi Shimizu, responsable de l’unité des semi-conducteurs de Sony.

Avant la présentation de son nouveau casque, la marque à la Pomme avait demandé à Sony d’investir dans la construction de nouvelles infrastructures. L’entreprise japonaise avait alors refusé de subventionner l’implantation de ces usines. Un véritable coup dur pour Apple et son sous-traitant Luxshare qui s’étaient organisés pour que leurs infrastructures leur permettent d’assembler, si besoin, jusqu’à 18 millions de casques par an.

Parallèlement à cette réduction de production, Apple a aussi abandonné l’idée de commercialiser une manette de jeu associée au Vision Pro. L’entreprise va également être obligée de reporter l’arrivée de la version plus abordable de son casque AR/VR qui était prévu pour la fin de l’année 2025. Celui-ci aurait dû coûter moins cher que le Vision Pro classique, tout en conservant les écrans micro OLED 4K faisant le charme du produit.