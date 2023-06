Ce lundi 5 juin, Apple a tenu sa conférence d’ouverture pour la WWDC, destinée aux développeurs. L’occasion de présenter des mises à jour pour ses systèmes d’exploitations, ses MacBook et ...

Ce lundi 5 juin, Apple a tenu sa conférence d’ouverture pour la WWDC, destinée aux développeurs. L’occasion de présenter des mises à jour pour ses systèmes d’exploitations, ses MacBook et Mac Pro… mais surtout un casque de réalité mixte très « designed in Cupertino ».

Apple Vision Pro : la bataille des casques de réalité augmentée est lancée !

Alors qu’on l’attendait lorsque de l’édition 2022 de sa conférence pour les développeurs, Apple a finalement pris le temps d’une année supplémentaire pour dévoiler ce qui pourrait être le produit qui créerait un nouvel effet waouh. Un produit sur lequel les équipes de l’entreprise « travaillent depuis des années ».

Côté design, on retrouve sur l’Apple Vision Pro plusieurs éléments emblématiques de la marque à l’instar de la molette des Apple Watch. Dans une forme proche de celle d’un masque de ski, le casque de réalité mixte a été pensé pour maintenir les utilisateurs dans la leur. Les images sont projetées en 4K sur une vitre qui permet de garder un œil sur tout ce qu’il se passe autour. L’interface se contrôle en effectuant des gestes avec le poignet et les doigts, le pointeur avec les yeux.

Quelques applications ont déjà été entièrement développées pour les technologies embarquées par l’Apple Vision Pro comme la suite Office, Microsoft Teams, ou encore Zoom… Pro oblige. Côté divertissement, Disney+ présente une expérience enrichie, et immersive pour des séries et des matchs de sport.

Ce casque apparaît comme un élément à part entière de l’écosystème, et ne semble pas avoir été pensé comme une extension, ce que peut être parfois l’Apple Watch. Un premier pas qui anticipe la disparition, un jour, des smartphones, ou des petits écrans. Disparition qui pour l’instant a un coût : 3 500 dollars.

iOS 17

Comme à son habitude, Apple a dévoilé une mise à jour pour iOS. Au programme :

Une légère refonte de l’application téléphone. Elle plus graphique, elle permet plus de personnalisations sur l’écran d’affichage lorsqu’un contact appelle.

Lancement de Live Voicemail. Cette option va faire une transcription en direct d’un message qu’une personne est en train de laisser sur la boîte vocale, avec la possibilité de décrocher.

Le service Messages propose une meilleure recherche dans les messages, avec notamment l’ajout des termes supplémentaires afin de mieux retrouver un contenu. Une fonction de transcription des messages audio fait aussi son apparition pour plus d’accessibilité, et un mode nommé Check In. Il permet de signaler à des contacts une heure à laquelle on prévoit de rentrer chez soi et de leur envoyer une notification lorsque c’est le cas.

Airdrop est complété nameDrop. Il s’agit d’un partage d’information de contact qui se déclenche lorsque deux appareils se rapprochent. De quoi ringardiser la bonne vielle carte de visite… à condition d’avoir sa carte au club Apple.

L’annonce la plus marquante sera peut-être la grosse évolution du système de recommandation de texte lorsqu’on écrit un message. Elle s’accompagne également un travail sur la fonction de correction automatique qui va ENFIN apprendre de nos écrits, mettre son modèle de langage au service de suggestion de texte, comme le fait déjà Gmail.

L’application Journal fait son apparition. Elle offre la possibilité de tenir un journal intime que l’utilisateur peut personnaliser pour des vacances, sa progression sportive sport, son travail…

Le mode StandBy applique un visuel lorsque le téléphone est posé à l’horizontale et en charge. Utile pour poser sur un bureau, ou une table de chevet, et se détacher des distractions (notifications).

iPadOS 17

Apple avait déjà bien amélioré l’usage de ses iPad au cours des dernières années et ne s’est donc pas attardé sur iPadOS.

Il gagne un nouvel argument pour convaincre les professionnels avec une meilleure gestion des PDF avec des remplissages automatiques, ou la possibilité de les insérer dans l’application Notes et y faire des annotations.

Voici macOS Sonoma

Pour macOS, rien de bien marquant également, la frontière et les usages entre iPad et Mac s’estompant peu à peu… Les utilisateurs pourront intégrer des widgets sur leur bureau afin d’accéder plus rapidement à des raccourcis de productivité.

Pêle-mêle, Apple ajoute également la gestion de profils sur Safari selon le mode d’utilisation (travail, personnel…), les utilisateurs pourront aussi partager des mots de passe, et FaceTime propose l’intégration d’un mode présentation plus vivant.

Apple place l’audio devant tvOS

Le Vision Pro ayant motivé le développement de nouvelles technologies audio, Apple leur a dédié toute une partie, au détriment de son système d’exploitation pour l’Apple TV.

Avec Adaptative audio, les détenteurs d’AirPods avancés vont bénéficier d’une expérience enrichie. Par exemple, en continuant de porter leurs écouteurs, si une personne vient leur parler, le son baissera automatiquement, leur évitant la politesse de les retirer. Le logiciel interne pourra également distinguer les bruits parasites des bruits importants, faisant ainsi ressortir les sonnettes de vélo des souffleurs de feuille.

La même présentation s’attardera brièvement sur tvOS qui offre une meilleure accessibilité à l’appareil de sortie audio, ou à d’autres éléments comme les caméras de sécurité, baisser la lumière…

watchOS 10

Les Apple Watch, malgré la 10ème bougie de leur système d’exploitation jouissent d’une légère refonte de l’app pour afficher plus d’informations dans certaines situations. C’est le cas à travers un accès rapide depuis le cadran en tournant la roue pour accéder à des données prédéfinies comme un résumé d’activité, un agenda, ou des messages…

WatchOS 10 proposera aussi deux nouveaux modes d’activité : vélo et randonnée.

À part iOS qui reste un argument de vente essentiel pour le smartphone le plus rentable du marché, Apple a gardé l’essentiel de ses annonces pour son Vision Pro, tant l’attente était importante. Sa présentation n’a pour l’instant pas déçu, mais il faudra attendre les premières prises en main pour détacher le discours promotionnel du réel.