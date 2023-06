Déjà partenaire d’Apple pour la production d’AirPods et l’assemblage de certains des futurs iPhone 15, le fabricant contractuel de matériel électronique chinois Luxshare serait aussi de la partie pour la ...

Déjà partenaire d’Apple pour la production d’AirPods et l’assemblage de certains des futurs iPhone 15, le fabricant contractuel de matériel électronique chinois Luxshare serait aussi de la partie pour la fabrication de l’Apple Vision Pro. D’après le cabinet de conseil Wellsenn XR, c’est lui, en compagnie de six autres fournisseurs chinois, qui serait chargé de l’assemblage du casque de réalité mixte présenté par Apple lors de sa WWDC, le 5 juin dernier.

Présenté comme un appareil de « spatial computing » et qualifié d’ordinateur par Apple, ce casque cherche à se démarquer des modèles lancés jusqu’à présent par une approche mixte. Il mêle les réalités augmentée et virtuelle, et ce de manière graduelle, à l’aide d’une molette (la Digital Crown) que l’utilisateur pourra actionner. Il réglera ainsi à sa guise le degré d’immersion. L’idée ? Tenter d’enfermer le moins possible le porteur du casque dans un univers virtuel, pour plutôt lui proposer une expérience multimédia superposée à son environnement réel. Annoncé à 3500 dollars, l’appareil ne sera toutefois pas commercialisé avant le début d’année 2024, et Apple prévoit de le réserver dans un premier temps au marché américain uniquement.

Luxshare aux manettes… mais pas seulement

Au-delà de Luxshare, le South China Morning Post rapporte qu’Apple s’appuierait également sur le fabricant de caméras Cowell E Holdings, ainsi que sur Shenzhen Desay Battery Technology, spécialiste des batteries au lithium et des systèmes de systèmes de gestion du courant. D’autres sous-traitants chinois seraient également sollicités pour l’approvisionnement en « composants structurels » (probablement voués au châssis) ou encore en pièces dédiées aux lentilles du casque, et à leur ajustement automatique.

Les informations restent à confirmer. Ce choix de sept sous-traitants chinois jurerait avec la tendance actuelle de la marque à la pomme à s’éloigner du territoire dans un contexte de tension géopolitique entre Washington et Pékin. Si l’Inde et le Vietnam ont bénéficié jusqu’à présent de la réorientation de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, aucune de leurs entreprises ne semble être sollicitée pour l’assemblage du produit.

Comme le souligne le SCMP, les entreprises chinoises d’électronique ne seraient toutefois pas les seules chargées de fournir Apple en composants destinés à l’Apple Vision Pro. Notamment 11 sous-traitants taïwanais seraient mobilisés, pour l’approvisionnement en plastique, en lentilles et autres éléments optiques. Selon de précédentes rumeurs, Apple compterait par ailleurs sur son partenaire TSMC. Habituellement chargé de la fabrication des processeurs Apple Silicon, il s’occuperait de la production des deux écrans Micro-OLED intégrés au Vision Pro. Des écrans minuscules, de la taille d’un timbre-poste, offrant pourtant à eux deux pas moins de 23 millions de pixels.