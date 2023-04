Apple s’éloigne de plus en plus de la Chine. Le principal fabricant des MacBook, Quanta, va construire une nouvelle usine dans le nord du Vietnam. Il s’agit du troisième fournisseur de la marque à la Pomme qui s’exporte dans le pays d’Asie du Sud-est.

Objectif Vietnam pour Apple

Dans un contexte de guerre commerciale entre Washington et Pékin, Apple avait demandé, en 2022, à ses principaux partenaires de déplacer leur production en dehors de la Chine. Une source avait dévoilé à Nikkei Asia que les produits phares de l’entreprise seraient répartis dans deux pays, « l’iPhone en Inde, l’Apple Watch, le MacBook et l’iPad au Vietnam ». Problème, les MacBook nécessitent une chaîne d’approvisionnement particulièrement complexe.

Quanta, principal constructeur des ordinateurs portables d’Apple, a trouvé la solution : construire une nouvelle usine en partant de zéro. Selon Vietnam Finance, un média local, le partenaire a conclu un accord financier de 120 millions de dollars avec les autorités de la province de Nam Định. Située au nord du pays, l’usine couvrira 22,5 hectares du parc industriel de My Thuan. L’ouverture et les objectifs de production n’ont pas encore été dévoilés. Il s’agirait de la neuvième ligne de fabrication de Quanta dans le monde.

Aujourd’hui, Apple fabrique entre 20 et 24 millions de MacBook par an, principalement en Chine. Pour Pékin, ce déploiement est un nouveau coup dur et ancre son affaiblissement en tant qu’usine du monde. Quanta n’est, en effet, pas le seul partenaire d’Apple à investir au Vietnam. Foxconn a annoncé un investissement de 300 millions de dollars en août 2022. Le fabricant principal d’iPhone et d’Apple Watch a signé un contrat de location à Quang Châu, dans la province de Bac Giang, jusqu’en 2057 pour 62 millions de dollars. BOE Technology, fabricant d’écrans pour Apple, construira aussi deux usines pour 400 millions de dollars.

Apple n’est pas la seule entreprise à vouloir transférer sa production en dehors de la Chine. Depuis la guerre commerciale commencée par Donald Trump et poursuivie par Joe Biden, HP, Dell, Google, Meta ou encore Samsung ont tous prévu de fuir des frontières chinoises. Ces grandes entreprises ayant besoin de partenaires, cette tendance devrait se poursuivre.