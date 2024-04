Ces derniers jours, le PDG d’Apple Tim Cook s’est rendu dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, une région désormais cruciale pour la marque à la pomme. Au programme, réunions de haut rang et promesses d’investissements. Investissement de 250 millions de dollars à Singapour C’est à Singapour que le dirigeant conclut ...

Ces derniers jours, le PDG d’Apple Tim Cook s’est rendu dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, une région désormais cruciale pour la marque à la pomme. Au programme, réunions de haut rang et promesses d’investissements.

Investissement de 250 millions de dollars à Singapour

C’est à Singapour que le dirigeant conclut sa visite ce vendredi 19 avril, journée durant laquelle il va s’entretenir avec le prochain premier ministre de la cité-État, Lawrence Wong, ainsi qu’avec le premier ministre sortant, Lee Hsien Loong.

Une rencontre qui intervient deux jours après qu’Apple a annoncé un investissement de 250 millions de dollars sur le territoire. Elle prévoit d’agrandir son campus existant, considéré comme son centre principal pour ses opérations dans la région. Il s’agit également d’une plaque tournante pour le personnel impliqué dans ses activités logicielles, matérielles, de service et d’assistance. La modernisation de deux bâtiments acquis en 2022 est prévue, avec l’objectif de soutenir sa main-d’œuvre locale de plus de 3 600 employés.

So happy to be back in Singapore! Brilliant photographer @leeyikkeat showed me around the beautiful Gardens by the Bay. Seeing this iconic spot through the lens of YK’s iPhone 15 Pro Max, made it even more special. pic.twitter.com/2GEFt4VNtw — Tim Cook (@tim_cook) April 18, 2024

Plus tôt cette semaine, Tim Cook a posé le pied au Vietnam, devenu l’un de ses plus importants centres de production en dehors de la Chine. Il a notamment passé du temps avec des développeurs et utilisateurs de produits Apple dans le pays, et a assuré que la société augmenterait ses dépenses auprès des fournisseurs.

La visite du grand patron d’Apple dans la région est parfaitement millimétrée, alors que la présence du géant américain en Chine est de plus en plus remise en question par le contexte géopolitique. La firme de Cupertino cherche absolument à diversifier sa chaîne d’approvisionnement pour ne pas être exclusivement tributaire de l’Empire du Milieu, une leçon tirée des difficultés rencontrées par ses usines durant la pandémie.

Apple envisage de produire en Indonésie

Cook s’est également rendu en Indonésie, où il n’exclut pas la possibilité de produire des appareils, a-t-il fait savoir au président Joko Widodo. « Nous avons parlé du souhait du président de voir l’industrie manufacturière s’implanter dans le pays et c’est quelque chose que nous allons examiner. Je pense que les possibilités d’investissement en Indonésie sont illimitées, et qu’il y a beaucoup d’endroits où il est possible d’investir. Et nous investissons. Nous croyons en ce pays », a réagi le PDG après sa rencontre avec le dirigeant.

The creative community in Indonesia is exciting and growing! I spent time with five content creators today – Joerdy, Bertus, Malvin, Indra, & Verren – who are sharing their passion for technology and helping inspire a new generation of creators. pic.twitter.com/R8gZJE20NG — Tim Cook (@tim_cook) April 17, 2024

Outre l’Asie du Sud-Est, Apple a aussi intensifié son implantation et sa production en Inde. La firme y fabrique désormais 1 iPhone sur 7, c’est deux fois plus qu’il y a un an.

Malgré une politique de diversification agressive, la marque à la pomme marche sur des œufs ; elle mesure encore l’importance de la Chine pour ses activités et tient absolument à entretenir d’étroites relations avec le pays. Il y a quelques semaines, Tim Cook y a d’ailleurs passé plusieurs jours, et participé à l’inauguration d’un nouvel Apple Store à Shanghai.