Des manifestations de travailleurs ont explosé à Zhengzhou (Henan), ville-préfecture située dans le centre de la Chine, ce mercredi 23 novembre. Les employés de l’usine Foxconn (surnommée Iphone City) ont exprimé leur mécontentement après l’annonce d’un énième confinement imposé par les autorités, après la découverte d’un nouveau cas de Covid-19 parmi les effectifs. Le confinement s’applique à l’ensemble du site industriel, comprenant les lignes de production et les dortoirs, lieu de vie de presque 200 000 employés.

De telles mesures répressives s’inscrivent dans la politique zéro-covid du gouvernement chinois. Régulièrement décriée par la population chinoise et les observateurs internationaux, cette stratégie radicale vise à réduire le risque de transmission du virus par un confinement forcé et intégral des citoyens chinois dès le premier cas déclaré. Les mesures de confinement sont assorties de tests PCR quotidiens et d’un traçage constant de la population.

Au-delà des conséquences sur la vie de la population chinoise, la politique zéro covid est également pointée du doigt pour ses effets néfastes sur l’économie chinoise.

Les manifestations de l’usine de Foxconn sont symboliques, dans un pays où les critiques publiques du pouvoir sont rares. Des vidéos prises par les manifestants et publiées sur Weibo et Twitter permettent de visualiser l’ampleur de la contestation populaire. On y voit des employés rassemblés en masse, affrontant des agents gouvernementaux en combinaison et des policiers.

More footage being shared on social media, said to have been of the fresh clashes between #Foxconn workers and the authorities, appears to reflect the on ongoing #ZeroCovid tensions at the world’s largest factory for #Apple iPhones. #China pic.twitter.com/zFCmanQQvp

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) November 23, 2022