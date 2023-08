Tamil Nadu. Cet état du sud de l’Inde ne vous dit probablement rien, mais si vous prévoyez d’acheter un iPhone 15, votre exemplaire aura peut-être été fabriqué là-bas plutôt qu’en ...

Tamil Nadu. Cet état du sud de l’Inde ne vous dit probablement rien, mais si vous prévoyez d’acheter un iPhone 15, votre exemplaire aura peut-être été fabriqué là-bas plutôt qu’en Chine. Foxconn, sous-traitant d’Apple chargé de l’assemblage des iPhone, a lancé la production de la prochaine génération d’iPhone dans son usine de Sriperumbudur.

Ce début de production en Inde intervient quelques semaines après le coup d’envoi préalablement donné à la production d’iPhone 15 dans les usines de Foxconn en Chine. Il devrait permettre à Apple de réduire sa dépendance à l’industrie chinoise dans un contexte de tensions économiques et politiques croissantes entre Washington et Pékin. Selon les sources de Bloomberg, Apple chercherait à accroître rapidement le volume des nouveaux iPhone fabriqués en Inde.

Un contexte politique favorable à Apple en Inde

Cette activité accrue d’Apple et de ses sous-traitants en Inde n’est pas due au hasard. Sous la houlette du Premier ministre Narendra Modi, l’Inde cherche à resserrer ses liens avec les États-Unis. Il espère faire de son pays une plaque tournante de l’industrie manufacturière, notamment dans le secteur de la tech.

Ce rapprochement a déjà commencé à porter ses fruits pour le géant de Cupertino. Avant l’iPhone 14, Apple ne fabriquait qu’une portion négligeable d’iPhone en Inde. Foxconn n’y assemblait effectivement qu’une petite quantité d’appareils, et ce avec un retard de six à neuf mois par rapport à ses sites de production en Chine. Grâce à l’iPhone 14, lancé en septembre 2022, l’Inde est devenue nettement plus importante, avec à son actif 7% de la production comptabilisée à la fin du mois de mars 2023.

Vers une parité de production entre la Chine et l’Inde ?

Pour ses iPhone 15, attendu en septembre prochain, Apple chercherait cette fois la parité en termes de délais de production entre l’Inde et la Chine. L’objectif suivant étant bien sûr de continuer à augmenter peu à peu la portion d’iPhone fabriqué en Inde.

Cela étant dit, la production indienne d’iPhone 15 dépendra en bonne partie de deux facteurs : la disponibilité des composants importés, et la capacité de Foxconn à augmenter le rendement de ses usines sur place. On apprend néanmoins que le groupe taïwanais ne sera bientôt plus le seul à assembler des iPhone en Inde. À moyen terme, Pegatron et Wistron devraient en effet commencer à en fabriquer sur place eux aussi.

Notons enfin que le marché indien est devenu central pour Apple. Outre l’ouverture du premier Apple Store indien en avril, Tim Cook déclarait récemment, et sans détour qu’Apple « s’engage à croître et à investir dans l’ensemble du pays ».