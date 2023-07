L’inflation et la crise économique frappent le marché du smartphone depuis la pandémie. Dans ce contexte compliqué, Apple conserve sa position de leader aux côtés de Samsung et espère maintenir ...

L’inflation et la crise économique frappent le marché du smartphone depuis la pandémie. Dans ce contexte compliqué, Apple conserve sa position de leader aux côtés de Samsung et espère maintenir cette position en 2023. Tout comme l’année dernière, l’entreprise demande aux fournisseurs de produire environ 85 millions d’unités d’iPhone 15.

Apple résiste à la crise économique mondiale

Malgré le tumulte de l’économie mondiale, Apple détient, au premier trimestre 2023, 21 % de parts de marché, juste derrière Samsung (22 %). Grâce à son positionnement premium, la marque a la chance de toucher une cible aisée, moins impactée par les difficultés économiques. Ce n’est pas le cas des marques chinoises Vivo et Xiaomi qui ont toutes les deux subi des baisses des ventes de plus de 10 % au cours du trimestre précédent.

Selon des sources de Bloomberg, Apple veut accroître ses revenus en augmentant le prix de ses iPhone 15 Pro et Pro Max, qui devraient sortir en septembre prochain. Son PDG, Tim Cook, étant très confiant quant au potentiel de vente de ses produits, a demandé à maintenir quasiment le même niveau d’expédition que l’année dernière.

Selon des analystes de Counterpoint Research, « Apple surfe sur cette vague de “premiumisation”, atteignant des parts de marché record sur plusieurs nouveaux marchés qui ne sont généralement pas considérés comme ses principaux marchés ». En Inde par exemple, Apple a atteint des niveaux records de ventes d’iPhone. Elles ont augmenté de 50 % d’une année sur l’autre et notamment sur des modèles premium à plus de 600 dollars. Aujourd’hui, Apple réalise 4 % de ses ventes mondiales d’iPhone en Inde et a pour objectif de transférer 25 % de sa production sur le sous-continent d’ici 2025.

En vendant autant, mais plus cher sur ses modèles premium, Apple veut pallier la baisse de production d’environ 2 millions d’appareils subie sur ses modèles d’entrée de gamme. En effet, la société a souffert cette année d’un défi de production lié aux capteurs d’image CMOS et d’un léger problème avec les nouveaux écrans d’iPhone.

S’il n’y a pas de date de sortie officielle communiquée par la marque, le calendrier régulier d’Apple laisse penser que l’iPhone 15 devrait être annoncé au début de l’automne.