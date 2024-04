Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis a dévoilé en fin de semaine passée les membres du comité pour la sûreté et la sécurité de l’intelligence artificielle (IA). Quasiment tous les dirigeants des leaders du secteur en font partie. Leur rôle est de s’assurer du déploiement fiable de la technologie dans les infrastructures du pays.

Leaders du secteur et représentants de la vie politique

Les PDG Sam Altman d’OpenAI, Sundar Pichai de Google, Satya Nadella de Microsoft ainsi que Jensen Huang de Nvidia seront tous membres du comité. La création de l’organisme s’inscrit dans le cadre d’un décret signé par Joe Biden en octobre dernier afin d’encadrer la technologie. Le texte oblige notamment les fournisseurs d’IA à informer le gouvernement lorsqu’ils développent un système présentant un « risque sérieux pour la sécurité nationale, la sécurité économique nationale ou la santé et la sécurité publiques nationales ».

Le comité compte vingt-deux membres. La plupart sont issus du secteur technologique, à l’instar des patrons d’Adobe, IBM, AMD, Anthropic ou AWS, mais ils sont aussi responsables des infrastructures du pays comme les dirigeants de Delta Air Lines, Occidental Petroleum et Northrop Grumman. Le gouverneur du Maryland, le maire de Seattle et le responsable du bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche ont également été nommés.

Faciliter le déploiement de l’IA dans les infrastructures critiques

Dans une interview, Alejandro Mayorkas, secrétaire à la sécurité intérieure et président du conseil, a souligné que l’intégration de l’IA dans les installations hydrauliques, les transports et les banques offrait une « formidable opportunité ». Objectif : améliorer les services au bénéfice de la vie quotidienne des Américains. Le rôle de la technologie pourrait aussi s’avérer essentiel pour automatiser les tâches pénibles dans les usines, renforcer les diagnostics médicaux ou détecter les anomalies dans les centres électriques.

Cependant, « l’incapacité à déployer l’IA de manière sûre et responsable dans les infrastructures critiques peut être dévastatrice », a prévenu l’homme politique. C’est ici que le comité entre en jeu. Il va élaborer des recommandations à l’intention des secteurs concernés, afin de « prévenir les perturbations des services essentiels liées à l’IA qui ont une incidence sur la sécurité nationale ou économique, la santé publique ou la sûreté, et de s’y préparer ». La première réunion aura lieu le mois prochain, elles se poursuivront par la suite sur une cadence trimestrielle.

Pas de législation pour le moment

Si certains peuvent craindre l’implication des leaders de la Silicon Valley dans une initiative gouvernementale, Mayorkas a balayé ces préoccupations d’un revers de la main. « Ils comprennent la mission de ce conseil. Il ne s’agit pas d’une mission de développement commercial », a-t-il indiqué. Pourtant, difficile de ne pas imaginer ces magnats de la technologie entreprendre des campagnes de lobbying ou d’incitation pour l’adoption de leurs produits.

Du côté du gouvernement américain, les choses sont claires : Washington ne veut absolument pas passer à côté des immenses opportunités offertes par l’IA. Autant profiter des talents nationaux pour mener une course effrénée au déploiement de la technologie.

Les mesures administratives relatives à l’IA ne se substituent pas à une possible législation visant à réguler la technologie, a fait savoir le président. Pour l’heure, les membres du Congrès se montrent toutefois discrets sur ce point, et il y a fort à parier qu’aucun texte majeur ne sera présenté avant les élections de novembre, rapporte le Wall Street Journal.

Sur ce point, les États-Unis prennent du retard sur l’Union européenne, dont l’AI Act a déjà été ratifié par le Parlement.