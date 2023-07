Le marché du smartphone a continué sa dégringolade au second trimestre 2023, c’est-à-dire la période allant d’avril à juin. Des signes de mieux sont à prévoir, mais les analystes peinent encore à déterminer quand.

Un déclin qui se poursuit, mais du mieux pour le haut de gamme

Le secteur du smartphone s’effondre depuis plusieurs mois. En cause, une forte baisse de la demande après la pandémie de Covid-19, couplée à l’inflation des prix. Il a enregistré un déclin pour le huitième trimestre consécutif, avec un déclin de 8 % d’une année sur l’autre, selon une étude de la société d’analyse Counterpoint Research. Canalys, autre firme d’étude des marchés, indique que la baisse pour le deuxième trimestre se situe à 11 %.

Une fois de plus, c’est Samsung qui fait figure de leader avec une part de marché évaluée à 22 % par Counterpoint. Apple se place en deuxième position, avec la part de marché la plus importante de son histoire pour un second trimestre. Cette performance peut en partie s’expliquer par le succès des smartphones haut de gamme, c’est-à-dire à plus de 600 dollars, qui ont conquis plus de 20 % du marché en termes de livraisons pour la première fois.

Xiaomi, la troisième marque la plus importante, a été confrontée à des vents contraires sur ses plus grands marchés, la Chine et l’Inde. Le constructeur vient d’ailleurs d’annoncer un vaste programme visant à étendre sa présence physique dans le pays sud-asiatique pour mieux y concurrencer Samsung.

L’Inde, avec ses 600 millions de détenteurs de smartphones, est scrutée de très près par les acteurs du secteur. La marque à la pomme, qui multiplie ses efforts pour attirer de nouveaux utilisateurs dans le pays, y a enregistré une croissance de 50 % d’une année sur l’autre. L’Inde est en passe de devenir le cinquième contributeur le plus important aux ventes mondiales de l’iPhone.

Les appareils reconditionnés cartonnent, et c’est un bon présage

Si la croissance du marché continue de baisser, les deux cabinets d’analyse prévoient une amélioration prochaine, sans pour autant donner de date précise. Elles expliquent en partie cela par le fait que les ventes de téléphones reconditionnés ont augmenté de 16 % d’une année sur l’autre.

Concrètement, les fabricants s’efforcent de se débarrasser de leur stock d’anciens appareils par le biais de divers rabais et programmes de vente, et rencontrent un succès notable compte tenu de la situation économique actuelle. À l’avenir, cela pourrait ouvrir la voie à la demande de nouveaux modèles et alimenter la reprise du marché.

En parallèle, plusieurs marques comme Oppo, Vivo et Xiaomi accélèrent leur activité marketing afin de préparer au mieux leurs prochains lancements.