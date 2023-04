Selon une étude IDC Tracker, entreprise américaine spécialisée dans les techniques de l’information, publiée le 27 avril, le marché du smartphone se porte mal en ce début d’année 2023. Alors ...

Selon une étude IDC Tracker, entreprise américaine spécialisée dans les techniques de l’information, publiée le 27 avril, le marché du smartphone se porte mal en ce début d’année 2023. Alors que les ventes de smartphones reconditionnés ont augmenté de 5% dans le monde en 2022, les expéditions mondiales de smartphones neufs continuent leur déclin et ont diminué de 14,6% ce premier trimestre.

Une reprise économique post-covid lente

« L’industrie traverse une période de compensation et d’ajustement des stocks », ce sont les mots de Nabila Popal, directrice de recherche au sein de l’équipe Worldwide Tracker d’IDC. Les cinq entreprises mondiales du smartphone ont vu leur nombre de ventes chuté en un an. Samsung est passé de 74,6 millions de ventes au premier trimestre 2022 à 60,6 millions en 2023. La marque coréenne reste cependant dominante sur le marché, précédée de quelques points par Apple, mais loin devant ses concurrents chinois Xiaomi, OPPO et Vivo.

Si toutes les régions ont subi cette baisse des ventes au premier trimestre 2023, c’est la Chine qui a été la plus impactée avec une chute de près de 12%. L’Europe de l’Ouest a, elle, un peu mieux résisté avec une baisse de 9,4%.

La Chine a atteint son niveau de livraisons de smartphones le plus bas de la décennie. Bien que le pays ait mis fin aux mesures sanitaires contre le covid-19, la reprise économique est lente. Les consommateurs ne se tournent pas vers ce type d’achat, ni même en seconde main. Ils préfèrent dépenser dans les voyages et les divertissements. Sur ce trimestre, seul Apple a réussi à tirer son épingle du jeu avec 13,3 millions d’appareils expédiés et 20% de part de marché. En février, la marque a réduit à plus de 100 dollars les prix de son iPhone 14 dans le pays.

Le marché du reconditionné en hausse

La baisse globale des ventes de smartphone dans le monde peut être l’une des raisons ayant entraîné la hausse des reconditionnés en 2022. Selon un communiqué de Counterpoint, l’Inde en est l’acteur principal avec une croissance de 19% en glissement annuel, suivie de près par l’Amérique du Sud. Encore une fois, c’est Apple qui détient la plus grosse part de marché, 49% du marché mondial en 2022, contre 26 % pour Samsung.

Plus généralement, les consommateurs d’occasion préfèrent iOs à Android. Motivés par les facteurs prix et environnementaux, ils ont de plus en plus confiance aux smartphones remis à neuf. Ils se tournent principalement vers des modèles haut de gamme. Sur les marchés matures, c’est le déploiement de la 5G qui est à l’origine de cette hausse, représentant 13% des ventes mondiales de reconditionnés. Sur les marchés émergents, c’est plutôt l’évolution d’usage vers le smartphone qui joue.

Si les analystes américains d’IDC s’accordent pour dire que les ventes de smartphone devraient reprendre d’ici la fin de l’année, le marché sera toutefois confronté à cette demande grandissante des smartphones reconditionnés.