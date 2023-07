Après avoir vu ses ventes s’effondrer en Inde, Xiaomi a décidé d’étendre sa présence physique dans le pays. Celui-ci est considéré comme l’un des plus importants marchés pour les constructeurs de smartphones.

Samsung capitalise sur sa présence physique

L’Inde compte en effet 600 millions d’utilisateurs de smartphones, et les magasins physiques comptent pour la majorité des ventes. Le commerce électronique représente, lui, 44 % des livraisons de téléphones mobiles dans le pays.

Or, seulement 34 % des ventes unitaires de Xiaomi en Inde ont été réalisées via des boutiques physiques cette année, selon les données de Counterpoint Research, une société basée à Hong Kong. A contrario, Samsung réalise 57 % de ses ventes dans des magasins. Cela peut en partie expliquer le succès du géant coréen, qui est passé devant Xiaomi et occupe désormais la première place du secteur des smartphones dans le pays avec une part de marché de 20 %, contre 16 % pour l’entreprise chinoise. Samsung produit également ses appareils phares depuis l’Inde.

Cette dernière a décidé de réagir. « Notre position sur le marché hors ligne est nettement inférieure à ce qu’elle est en ligne. Hors ligne, il y a d’autres concurrents qui ont assez bien réussi et qui détiennent une plus grande part de marché », a constaté Muralikrishnan B., responsable de Xiaomi en Inde, lors d’une interview.

Xiaomi ne va pas lésiner sur les moyens

Dans ce contexte, la firme prévoit d’étendre son réseau de magasins au-delà des 18 000 actuels. Elle va aussi s’associer avec un nombre croissant de vendeurs de téléphones pour proposer ses autres produits, comme les téléviseurs et les caméras de sécurité, et ainsi profiter d’un marché émergent revendiquant une concurrence moins importante.

Xiaomi va en outre embaucher davantage de promoteurs de magasins, ces travailleurs qui attirent, présentent et vendent des téléphones aux acheteurs potentiels. L’objectif est de tripler leur nombre pour atteindre 12 000 d’ici à la fin de l’année prochaine par rapport aux niveaux de début 2023, rapporte Reuters.

En parallèle, un autre acteur très sérieux accentue ses efforts en Inde. Tim Cook, le PDG d’Apple, a récemment inauguré le tout premier Apple Store du pays, démontrant l’attrait des acteurs du secteur pour celui-ci. Pour l’heure, la part de marché de la marque à la pomme en Inde reste néanmoins très minime avec 3 %.