Samsung a débuté l’assemblage de ses smartphones vedettes en Inde, notamment ses appareils pliants et son Galaxy S23. Le géant sud-coréen souhaite conquérir d’importantes parts de marché dans le pays, où ses concurrents chinois sont déjà bien implémentés.

Un marché spécifique auquel il faut s’adapter

Jusqu’alors, Samsung importait ses smartphones pliants haut de gamme dans le pays, mais a finalement décidé de les y assembler directement. « Cela s'inscrit également dans le cadre de notre engagement ferme à développer le marché indien », explique Raju Pullan, responsable de l'activité mobile de Samsung en Inde, à Bloomberg.

Dans la même catégorie GlobalFoundries et General Motors signent un partenariat inédit

L’entreprise est de plus en plus populaire dans le pays sud-asiatique, notamment car elle a adapté sa stratégie à ce marché particulier en lançant des produits plus abordables, en s'associant avec des banques pour des offres de cartes de crédit et en déployant un programme de crédit à la consommation. En 2022, la société a ainsi enregistré un milliard de dollars de vente dans le pays, tandis que le Galaxy S23, présenté la semaine dernière, a reçu 140 000 commandes en seulement 24 heures, soit le double des commandes reçues pour le modèle précédent.

Le marché indien du smartphone est dominé par Xiaomi. Le géant chinois a en effet su s’adapter plus rapidement au marché, notamment en intégrant des batteries plus grandes à ses appareils ou en investissant dans des campagnes marketing reposant sur le cricket, sport le plus populaire du pays, ou encore Bollywood.

L’Inde est courtisée par les fabricants de smartphones

En fabriquant davantage de ses produits en Inde, Samsung veut rattraper son retard. La société participe également à la campagne du Premier ministre Narendra Modi, qui vise à faire de l'Inde un centre d'exportation. Pourtant, Samsung a eu du mal à percevoir certaines des incitations financières qu'elle a sollicitées auprès de l'administration Modi, alors que des fabricants, dont le fournisseur d'Apple, Foxconn Technology Group, ont obtenu gain de cause.

Plus globalement, l’Inde est de plus en plus courtisée par les constructeurs de smartphones, notamment à cause des difficultés survenues en Chine depuis le début de la pandémie, ainsi que de la guerre commerciale qui l’oppose aux États-Unis. Le pays est, en outre, très convoité par les entreprises car il représente un marché colossal. Tandis que Google a annoncé que certains de ses Pixel y seraient produits, Apple ambitionne de transférer 25 % de la production de l’iPhone en Inde d’ici à 2025.