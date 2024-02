Renouveler un catalogue vieillissant de jeux mobiles. Ce serait l’objectif du chinois Tencent, premier éditeur mondial de jeu vidéo en revenus. Pour ce faire, le groupe travaillerait sur un portage sur smartphone du jeu vidéo « Elden Ring », acclamé tant par les joueurs que par la critique, et souvent considéré comme l’un des meilleurs jeu de l’année 2022.

Développé par le studio japonais FromSoftware (connu notamment pour les licences Dark Souls et Bloodborn), le titre intégrerait dans cette version mobile un système d’achat intégré permettant à Tencent de rentabiliser plus rapidement cette adaptation, mais aussi l’acquisition en 2022 des droits de licence du jeu, ainsi qu’une prise de participation à hauteur de 16 % dans le créateur de jeux video japonais.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Cette acquisition des droits de licence aurait donc laissé à Tencent les mains libres pour entamer aussitôt le développement d’un portage d’Elden Ring sur smartphones, si l’on en croit Reuters. D’après les sources de l’agence de presse britannique, quelques dizaines de développeurs auraient au départ été affectées au projet pour accoucher rapidement d’un premier prototype. Depuis, leurs progrès auraient été assez lents, lit-on.

Bientôt un Elden Ring en free-to-play sur smartphone, à la sauce Tencent ?

Pour rappel, Elden Ring avait été lancé en début d’année 2022 sur PC, Xbox Series et PlayStation 5 (les consoles de salon de Microsoft et Sony). Co-écrit par George R. R. Martin, auteur de la saga Games of Thrones, le titre se classe dans la catégorie « action-RPG » et permet aux joueurs de combattre des monstres mythiques dans un univers médiéval fantastique. Il s’agit d’un jeu vendu à l’origine aux alentours de 70 euros en France, et écoulé à 20 millions d’unités lors de sa première année d’exploitation.

Son mode de distribution et son modèle économique sont donc très différents de ce à quoi est habitué Tencent. Le géant chinois se concentre en effet essentiellement sur des productions mobiles, free-to-play, recelant des micro-paiements « in-game ». Un modèle que le groupe aimerait donc transposer sur sa version mobile d’Elden Ring… ce qui pourrait être difficile.

Notons d’ailleurs que ce ne serait pas la première fois que Tencent échoue à porter sur mobile un jeu initialement lancé sur les consoles de salon. En décembre, la firme a par exemple été contrainte d’abandonner le développement d’un portage sur smartphone de la licence « Nier », suite à des problèmes de monétisation. Il se peut néanmoins qu’avec Elden Ring, Tencent redouble d’effort, le groupe ayant désespérément besoin d’un hit pour relancer la croissance de sa filiale jeu vidéo.