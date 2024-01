Les efforts de Tencent pour développer son activité e-commerce portent leurs fruits. Lors d’un événement, le géant chinois a indiqué avoir triplé ses ventes en 2023 sur WeChat. Le succès de WeChat Channels En décembre 2022, le fondateur de Tencent, Pony Ma, assurait que le format de courtes vidéos était ...

Les efforts de Tencent pour développer son activité e-commerce portent leurs fruits. Lors d’un événement, le géant chinois a indiqué avoir triplé ses ventes en 2023 sur WeChat.

Le succès de WeChat Channels

En décembre 2022, le fondateur de Tencent, Pony Ma, assurait que le format de courtes vidéos était la clé de l’avenir de l’entreprise. WeChat Channels, clone de l’application Douyin (version chinoise de TikTok), a été lancé en 2020. Le service a connu une croissance rapide et comptait environ 813 millions d’utilisateurs actifs en juin 2022, soit déjà plus que Kuaishou et Douyin, ses principales concurrentes.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

La société a alors déployé un outil de commerce en ligne au sein de Channels afin de le monétiser. Ses premiers résultats sont très prometteurs. Les ventes, stimulées par une fonction de live shopping, ont triplé au cours de 2023.

Les données partagées par Tencent sont particulièrement surveillées par l’industrie en Chine, rapporte le South China Morning Post. Selon des estimations, l’entreprise devait atteindre les 13,9 milliards de dollars de ventes totales issues du commerce électronique par l’intermédiaire de WeChat Channels l’année dernière. Si elle a expliqué avoir triplé ses ventes, elle n’a pas communiqué de chiffre officiel.

De nouvelles initiatives pour renforcer l’activité e-commerce

Pour l’heure, les performances de WeChat dans le commerce électronique restent moindres par rapport à celles de Douyin et de Kuaishou. Cette dernière a généré 37 milliards de dollars de ventes au second trimestre 2023. Sur la même période, ByteDance, la maison mère de Douyin, a dépassé Tencent en termes de ventes totales, tout en se rapprochant du mastodonte Alibaba.

Néanmoins, Tencent peut capitaliser sur l’immense succès de sa super-application, qui revendique plus d’1 milliard d’utilisateurs en Empire du Milieu. Elle peut en outre s’appuyer sur l’écosystème de la plateforme, qui prend déjà en charge les paiements.

Récemment, l’entreprise a élargi son équipe dédiée à l’e-commerce, et songe également à diversifier les catégories de produits et développer son infrastructure de transactions en ligne.

En parallèle, WeChat Channels est devenu l’un des principaux moteurs de l’activité publicitaire de Tencent, qui a augmenté de 20 % par rapport à l’année précédente au troisième trimestre 2023. Il s’agit de la croissance la plus rapide de tous les secteurs d’activité de l’entreprise au cours de cette période.