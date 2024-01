Pony Ma, cofondateur et directeur général de Tencent, a tenu un discours dans le cadre de la réunion annuelle de l’entreprise qui s’est tenu ce lundi. Il est revenu sur les déboires qu’a connus Tencent dans le secteur des jeux vidéo, mais aussi sur les avancées non négligeables du groupe ...

Pour rester au niveau, Tencent fait face à quelques difficultés

Pour Pony Ma, Tencent « se repose trop sur ses lauriers » en ce concerne ses activités liées aux jeux vidéo. « Nous nous sommes retrouvés perdus, alors que nos concurrents continuaient de proposer de nouveaux titres vidéoludiques, nous donnant le sentiment de n’avoir rien accompli, » a-t-il précisé. Le dirigeant a tenu à rappeler que les jeux vidéo représentaient plus de 30 % des revenus de Tencent. Faiblir dans ce domaine aurait un impact non négligeable sur la santé financière du groupe.

« Le jeu est notre activité phare, mais au cours de l’année écoulée, nous avons été confrontés à des défis importants » a déclaré Pony Ma. Si les succès passés de Tencent tels que Honor of Kings ou PUBG Mobile continuent de générer de solides revenus, les jeux les plus récents ne répondent pas aux attentes des joueurs. Des titres comme Genshin Impact du studio miHoYo, ou encore Eggy Party de son plus sérieux rival NetEase, ont surpassé la popularité des jeux les plus iconiques de Tencent.

Sans compter qu’en décembre dernier, la National Press and Publication Administration (NPPA) avait décidé de resserrer son contrôle sur l’écosystème du jeu vidéo, publiant des mesures visant à restreindre les achats intégrés pour les joueurs chinois. À la simple annonce de ces restrictions, le cours de Tencent a baissé de plus de 15 % à la Bourse de Hong Kong, tandis que celui de NetEase s’effondrait à plus de 20 % à New York. En quelques heures, les deux mastodontes chinois du jeu vidéo ont perdu 80 milliards de dollars de leur valeur.

Craignant que ses activités en lien avec les jeux vidéo ne rebondissent pas, Tencent s’est focalisé sur l’intelligence artificielle. L’entreprise a commercialisé son modèle de langage, Hunyuan. Tencent avait également anticipé les sanctions américaines sur l’export de composants électroniques avancés, et s’était fait un stock de puces IA conséquent. « Nous pouvons enfin suivre le rythme des entreprises de premier rang. Nous ne nous considérons pas comme les plus avancés, mais au moins nous ne sommes pas trop en retard, » a estimé le directeur général de Tencent.

Enfin, Pony Ma a tenu à féliciter l’activité e-commerce de la firme, en pleine croissance. Convaincu que le format de vidéos courtes était la clé de l’avenir de l’entreprise et de son réseau social, Tencent avait lancé WeChat Channels, un clone de TikTok. Le service a connu un vif succès au sein de l’Empire du Milieu, et la société a décidé de déployer un outil de commerce en ligne qui a permis de tripler les ventes issues de WeChat Channels.