Tencent a dévoilé, fin juillet, une nouvelle fonctionnalité pour sa super application WeChat. Celle-ci est destinée à monétiser davantage les Channels, son service de partage de courtes vidéos similaire à TikTok. Cette annonce intervient alors que le géant chinois de la technologie rencontre des difficultés financières depuis le quatrième trimestre 2021.

Des boutiques en ligne pour les Channels

WeChat, la super application de Tencent, lançait, début 2020, un outil de création de courtes vidéos. Cela dans le but de concurrencer Douyin, la version chinoise de TikTok détenue par son rival ByteDance, et Kuaishou, le numéro 2 du marché.

Depuis le 21 juillet, les utilisateurs de WeChat peuvent créer des boutiques en ligne sur leur profil Channels. Cette nouvelle fonctionnalité va permettre aux commerçants de répertorier leurs produits sur l’application, de les vendre et de recevoir les paiements. Quelques jours auparavant, Tencent intégrait des publicités au fil de publications de Channels.

Zhang Yi, analyste en chef pour la société d’analyse iiMedia Research, explique au South China Morning Post que « Channels est le produit qui a connu la plus forte croissance et le plus grand potentiel pour Tencent au cours des dernières années. [Le service] devra être en mesure de rapporter de l’argent à Tencent et de compenser le déclin de la croissance de ses activités de jeux et de publicité ».

Tencent ajuste sa stratégie

Pendant longtemps, le marché du jeu vidéo a été le fer de lance de Tencent. Cependant, avec Pékin qui instaure de nouvelles réglementations pour encadrer plus fermement sa pratique, l’entreprise est contrainte de changer de stratégie. Le gouvernement chinois avait arrêté l’approbation de nouveaux titres vidéoludiques sur son territoire pendant neuf mois avant de rétropédaler en avril dernier. Malgré cela, depuis cette date et la sortie de trois nouvelles listes de jeux, Tencent n’a vu aucune de ses licences être autorisées par les autorités de régulation.

Après deux trimestres alarmants, Tencent concentre ses efforts sur les Channels de WeChat pour générer de l’argent. Malgré son 1,29 milliard d’utilisateurs quotidiens sur sa super application, l’entreprise basée à Shenzhen a affiché, lors du premier trimestre de l’année, ses pires résultats financiers depuis son entrée en Bourse en 2004.

D’après la société de valeurs mobilières Shenwan Hongyuan Hong Kong, les Channels devraient avoir un rôle important à jouer dans les bénéfices de Tencent pour le second semestre de 2022. Par ailleurs, la monétisation de ce service devrait rapporter près de 37 milliards de yuans, environ 5,4 milliards d’euros, de revenus publicitaires en 2023.

En attendant, les investisseurs vont étudier attentivement les résultats financiers de Tencent pour le second trimestre de 2022. Ils espèrent que la dynamique de la croissance économique du géant s’inverse.