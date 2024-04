Le contrat qui liait NetEase et Activision Blizzard était rompu depuis plus d’un an jusqu’à aujourd’hui. Les deux mastodontes du jeu vidéo ont réussi à trouver un terrain d’entente. La signature de ce nouvel accord débouchera sur un retour en Chine des jeux vidéo appartenant au développeur américain, parmi lesquels World of Warcraft, StarCraft, Diabolo, Hearthstone ou encore Overwatch.

Le divorce entre Activision Blizzard et NetEase n’aura duré qu’un an

Depuis 2008, Blizzard avait investi le marché chinois, grâce à sa collaboration avec le géant NetEase. Pékin exige des entreprises étrangères de s’associer avec un partenaire local pour s’implanter sur le marché chinois. Après quatorze années de collaboration, alors que leur contrat d’exploitation venait à s’expirer à la fin de l’année 2022, les discussions entamées par les deux entreprises n’ont pas abouti. En janvier 2023, Activision Blizzard n’a eu d’autre choix que de désactiver les serveurs chinois faisant tourner l’ensemble de ses jeux en ligne, pour le plus grand regret des gamers du pays.

Les deux entreprises sont parvenues à rester en contact, tentant de trouver un compromis et de régler leurs désaccords notamment financiers. Des négociations qui ont porté leurs fruits. « Après avoir poursuivi les discussions durant l’année écoulée, Blizzard Entertainment et NetEase sont heureux de s’aligner sur une voie à suivre pour soutenir à nouveau les joueurs de Chine continentale, et sont fiers de réaffirmer leur engagement à offrir des expériences exceptionnelles de jeu », assurent-ils dans un communiqué.

Le PDG de NetEase, William Ding se dit « ravi d’entamer un nouveau chapitre avec Activision Blizzard, fondé sur la confiance et le respect mutuel, pour servir nos utilisateurs dans cette communauté unique que nous avons construite ensemble ». Durant l’année où les jeux Blizzard n’étaient plus disponibles dans l’Empire du Milieu, Microsoft a pu finaliser son rachat de l’éditeur, l’incluant dans sa division jeux vidéo, Microsoft Gaming. Par conséquent, la firme de Redmond et NetEase ont évoqué la possibilité d’introduire de nouveaux titres NetEase sur les consoles Xbox.

« Rendre les jeux légendaires de Blizzard aux joueurs chinois tout en explorant les moyens d’apporter davantage de nouveaux titres sur Xbox démontre notre engagement à proposer davantage de jeux à davantage de joueurs dans le monde », a déclaré Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming. Les deux partenaires ont assuré que les tires de Blizzard « reviendront sur le marché chinois de manière séquentielle », dès cet été, et que le calendrier de sortie serait dévoilé prochainement.