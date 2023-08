Nouveau tournant dans l’affaire du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. L’autorité de la concurrence britannique a annoncé, ce mardi 22 août, que le géant de la technologie lui avait soumis ...

Nouveau tournant dans l’affaire du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. L’autorité de la concurrence britannique a annoncé, ce mardi 22 août, que le géant de la technologie lui avait soumis un nouveau projet d’acquisition. Une seconde tentative pour faire accepter l’opération à la Competition and Markets Authority (CMA). Elle avait décidé de bloquer la transaction en avril dernier. Microsoft serait prêt à renoncer à l’acquisition des droits clouds de tous les jeux actuels et futurs du catalogue d’Activision Blizzard, pour les 15 prochaines années, et à les laisser à Ubisoft.

Changement de stratégie pour Microsoft et Activision Blizzard

« La CMA a confirmé aujourd’hui que l’acquisition d’Activision par Microsoft, telle qu’elle avait été proposée à l’origine, ne peut pas avoir lieu », a déclaré Sarah Cardell, directrice générale de l’Autorité. Le communiqué du régulateur indique que le nouveau projet présenté ouvre une nouvelle enquête pour étudier la proposition. L’accord ne concerne pas l’Espace économique européen précise l’agence britannique.

À travers celle-ci, Microsoft a indiqué être disposé à céder l’ensemble des droits des versions cloud des jeux vidéo d’Activision PC et consoles à son concurrent Ubisoft pendant 15 ans. Un choix qui pourrait peser lourd dans la balance : la Competition and Markets Authority s’était opposée au rachat par crainte d’une distorsion de la concurrence sur le secteur du cloud gaming. L’entreprise basée à Redmond est également parvenue, fin juillet, à trouver un terrain d’entente avec Sony pour garantir la présence de la licence Call Of Duty sur PlayStation pendant au moins 10 ans.

Dans un courriel adressé à ses employés et consulté par le Financial Times, Bobby Kotick, directeur exécutif d’Activision Blizzard, se réjouit, « l’aventure a été plus longue que prévu, et je suis très fier de voir à quel point tout le monde est resté concentré sur la production de jeux de qualité. Merci pour votre dévouement et votre engagement continu envers nos joueurs ». Sarah Cardell tempère toutefois en rappelant qu’« il ne s’agit pas d’un feu vert. Nous évaluerons soigneusement et objectivement les détails de l’accord restructuré et son impact sur la concurrence, y compris à la lumière des commentaires des tiers ». L’objectif du régulateur reste inchangé : « garantir que le marché en pleine croissance du cloud gaming continue d’une concurrence ouverte et efficace favorisant l’innovation et le choix ».

La CMA est le dernier rempart à la fusion entre Microsoft et Activision Blizzard. Si les deux sociétés parviennent à convaincre le gendarme de la concurrence, cela marquerait la fin d’un an et demi de négociations autour de l’acquisition la plus importante de l’histoire du jeu vidéo, estimée à 69 milliards de dollars. La décision de la Competition and Markets Authority est attendue le 18 octobre prochain.