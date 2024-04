Microsoft vient d’annoncer, ce 12 avril, le déploiement d’une fonctionnalité bien connue des utilisateurs de Windows 10. Les recommandations d’applications vont faire leur retour dans la version bêta de Windows 11.

Des recommandations d’applications

Ces publicités s’afficheront directement dans le menu Démarrer du système d’exploitation lancé en 2021. En plus de l’affichage de différentes applications, dont celles installées récemment, un encart publicitaire viendra mettre en avant une application du Microsoft Store.

Pour commencer, seuls les bêta-testeurs participants au programme Windows Insider situés aux États-Unis seront concernés. La fonctionnalité sera activée par défaut, mais pourra être simplement suspendue depuis les Paramètres de Windows.

« Nous testons régulièrement de nouvelles expériences et de nouveaux concepts qui ne seront peut-être jamais lancés afin de recueillir les commentaires des Windows Insiders », indique Microsoft dans un billet de blog. Si les retours des testeurs sont négatifs, l’entreprise pourrait décider de supprimer ces publicités dans les versions grand public de Windows 11.

L’année dernière, des publicités ont également commencé à faire leur apparition dans l’explorateur de fichiers sous forme de bannières, mais Microsoft a rapidement mis fin aux essais, précisant qu’il s’agissait simplement de tests en interne.

Pas une première pour Microsoft

Globalement, le géant de Redmond teste la publicité dans son système d’exploitation phare depuis près d’une décennie. Un champ d’activité qui a atteint son apogée sous l’ère Windows 10, lorsque des annonces se sont affichées sur l’écran de verrouillage ainsi que dans le menu Démarrer.

Voir des efforts similaires déployés dans son successeur semble, somme toute, logique. D’ailleurs, l’arrêt de Windows 10 a officiellement été acté pour octobre 2025. À partir de ce moment, les utilisateurs d’appareils tournant sur Windows devront passer à la version 11 du système d’exploitation.

Outre les publicités, Microsoft annonce le lancement d’une version améliorée de Copilot, son assistant alimenté à l’intelligence artificielle, dans Windows 11. L’affichage de l’outil sera optimisé, de sorte qu’il se présente comme une application normale pouvant être redimensionnée et déplacée sur l’écran.

Fin mars, l’entreprise opérait une vaste réorganisation dans sa division Windows, qui forme à nouveau une seule unité avec Surface. Une fusion qui va lui permettre d’adopter « une approche holistique de la conception de puces, de systèmes, d’expériences et d’appareils qui couvrent à la fois le client Windows et le cloud à l’heure de l’IA », a détaillé Rajesh Jha, vice-président exécutif du groupe Experiences and Devices.