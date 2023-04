Dans son dernier rapport publié le 3 avril, le cabinet d’analyse Canalys révèle qu’en Europe tous les fabricants ont enregistré une baisse de vente d’ordinateurs entre 2021 et 2022. Sur l’ensemble de l’année dernière, les expéditions ont baissé de 20,5 % pour atteindre les 51,6 millions d’unités.

Les fournisseurs de PC vont devoir patienter jusqu’à 2024

Lors des confinements en 2020 et 2021, les consommateurs et les entreprises ont renouvelé ou amélioré leur matériel informatique. La hausse des ventes a permis d'accélérer la dynamique du marché des ordinateurs et d’atteindre 50 % de croissance au premier trimestre 2021 en Europe. Aujourd’hui, le contexte économique est devenu morose. L’inflation force les mêmes consommateurs à réduire leurs dépenses. En réaction, les fournisseurs de PC ont tendance à augmenter leurs prix… Au risque de se retrouver enfermés dans un cercle vicieux.

En 2022, les livraisons mondiales se sont écroulées de 16 %, selon les analyses de Canalys. L’une des régions la plus touchée est l’Europe dont les ventes ont subi une baisse de 38 % entre le troisième et quatrième trimestre. Durant cette période, les fournisseurs ont, tout de même, expédié 10,7 millions d’unités.

Les ordinateurs portables réalisent leur pire performance mais restent les valeurs les plus sûres du marché avec 8,6 millions de ventes. Ils sont souvent achetés par les entreprises où le travail hybride s’est imposé. Quant aux ordinateurs de bureau, 2,1 millions d’unités ont été livrées.

3 grands fabricants se distinguent parmi les leaders du secteur. Lenovo, attractif grâce à ses prix abordables, et HP, partenaire de longue date de Microsoft, se sont classés premier et deuxième pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’année 2022. Les deux entreprises ont tout de même dû faire face à d’importantes baisses annuelles des livraisons de 35 % et 43 % respectivement. Apple était la seule entreprise à résister à la dynamique négative du marché, jusqu’au quatrième trimestre. Lors de cette période, Cupertino a vu ses ventes baisser de 39 % entre le troisième et quatrième trimestre, pour un total de 1,4 millions de Mac.

Kieren Jessop, analyste pour Canalys, se veut rassurant sur l’évolution du marché, « Les premiers signaux indiquent que nous sommes probablement au plus bas du creux des marchés des PC ». Selon le cabinet les partenaires de distribution basés en Europe signalent des réductions de leurs niveaux de stocks puisque les entreprises veulent migrer vers Windows 11. D’ici la fin de l’année, le rebond du marché européen devrait commencer pour atteindre une croissance de 12 % en 2024. À plus long terme, sur l’ensemble de l’année 2025, toujours dans la même dynamique de transition vers Windows 11, Canalys prévoit une augmentation des ventes de 15 %.