Tous les fabricants de PC, à l'exception d'Apple, ont enregistré une baisse entre 2021 et 2022. Dans un monde où tant de personnes ont déjà un ordinateur portable, comment les convaincre d'en acheter davantage ?

Comment se réinventent les fabricants de PC ?

Le marché des PC traverse une période délicate. Entre l'année 2021 et l'année 2022, les livraisons mondiales ont chuté de 16 % selon une analyse récente de Canalys. Gartner fait même état d'une baisse de 28,5 % en glissement annuel au quatrième trimestre 2022. C'est la plus forte baisse trimestrielle des livraisons depuis que le cabinet d'analyse suit le marché des PC. Un contexte tendu pour la tenue du CES 2023, la conférence annuelle dédiée aux nouvelles technologies.

The Verge a constaté qu'à l'occasion de la grande messe de Las Vegas, les fabricants de PC ont plutôt eu tendance à s'éloigner du matériel pour mettre l'accent sur le logiciel. Les ordinateurs portables ont atteint un niveau de puissance qui permet aux utilisateurs de faire beaucoup de choses. De plus, à partir d'un certain prix, ils sont assez robustes pour tenir dans la durée. Les améliorations progressives apportées par les nouvelles générations de puces ne suffisent plus à justifier l'achat d'une nouvelle machine.

Dans la même catégorie Comment Pékin s’apprête à réglementer les deepfakes ?

Autre argument en défaveur des fabricants de PC, le contexte économique a fait grimper le prix de vente moyen des ordinateurs portables. Selon les données d'IDC (agrégées dans plus de 90 pays à travers le monde), le prix moyen d'un PC est aujourd'hui de 910 dollars, soit le niveau le plus élevé depuis 2004. Les fabricants se tournent donc de plus en plus vers les logiciels et les applications.

Comme l'explique Jason Banta, vice-président chez AMD, « ce qui m'enthousiasme le plus avec le développement de l'intelligence artificielle et des logiciels qui en sont équipés, ce sont les expériences ou les cas d'utilisation qui n'ont pas encore été développés ». Il précise que c'est comme pour une nouvelle console, « c'est cool, mais ce sont les jeux qui suivent qui rendent l'expérience vraiment unique ».

Alex Cho, haut cadre chez HP, a déclaré que l'entreprise était en pleine transformation. Hp être désormais être perçue non plus comme une entreprise de PC mais comme une entreprise de solutions : « nous n'allons pas nous contenter de vendre des PC », a déclaré Cho. Au CES 2023, les annonces de la marque concernaient surtout l'écosystème cloud. Alex Cho insiste et explique que « notre intention n'est pas d'être un fournisseur de PC de jeu, nous voulons être un fournisseur de solutions de jeu ».