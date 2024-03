L’arrivée de Mustafa Suleyman (cofondateur de DeepMind et d’Inflection AI) aux commandes de l’IA chez Microsoft ne semble pas avoir fait que des heureux. Mikhail Parakhin, responsable de Bing et des expériences Windows, quitte ses fonctions d’après Bloomberg. Il serait à la recherche un nouveau poste, vraisemblablement dans une autre ...

L’arrivée de Mustafa Suleyman (cofondateur de DeepMind et d’Inflection AI) aux commandes de l’IA chez Microsoft ne semble pas avoir fait que des heureux. Mikhail Parakhin, responsable de Bing et des expériences Windows, quitte ses fonctions d’après Bloomberg. Il serait à la recherche un nouveau poste, vraisemblablement dans une autre entreprise, même si cela reste à confirmer.

L’annonce de ce potentiel départ, loin d’être anodin, intervient moins d’une semaine après la nomination de Mustafa Suleyman, auquel Mikhail Parakhin aurait normalement dû rendre compte. Dans l’immédiat, et comme le souligne Engadget, l’intéressé reste toutefois employé chez Microsoft et dépendra du directeur technique de l’entreprise, Kevin Scott, pendant cette période de transition.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Microsoft contraint à une nouvelle réorganisation interne…

Cette modification dans l’organigramme de Microsoft force l’entreprise à changer de nouveau son fusil d’épaule en ce qui concerne les branches Surface et Windows. Il y a moins d’un an, ces dernières ne formaient qu’une seule grosse division au sein de Microsoft, chapeautée par Panos Panay. Son départ en septembre 2023, au profit d’Amazon, avait toutefois contraint la firme à scinder cette branche en deux : l’une matérielle avec l’entité Surface ; l’autre logicielle avec l’entité Windows. La première avait été confiée aux bons soins de Pavan Davuluri, tandis que la seconde avait donc été placée entre les mains de Mikhail Parakhin… désormais sur le départ lui aussi.

Ces deux branches ne forment à nouveau qu’une seule grosse division, récupérée par Pavan Davuluri, qui gagne donc en importance dans la structure interne de Microsoft. Le nouveau chef de cette division Surface et Windows réunifiée devra pour sa part répondre directement à Rajesh Jha, vice-président exécutif du groupe « Experiences and Devices ».

Rajesh Jha semble de son côté satisfait de ce revirement. Dans un mémo interne consulté par The Verge, le cadre de Microsoft explique que la fusion des branches Surface et Windows va permettre à l’entreprise d’adopter « une approche holistique de la conception de puces, de systèmes, d’expériences et d’appareils qui couvrent à la fois le client Windows et le cloud à l’heure de l’IA ».

Notons que Pavan Davuluri, qui récupère au passage les expériences web de Windows, sera sur ce terrain le subalterne de Mustafa Suleyman, responsable de l’IA.