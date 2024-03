Annonce majeure chez Microsoft. Mustafa Suleyman, nom réputé dans l’industrie de l’intelligence artificielle (IA), va devenir le PDG de la nouvelle division entièrement consacrée à l’IA de Microsoft.

Microsoft AI est née

Baptisée Microsoft AI, cette dernière va se concentrer sur l’assistant Copilot, intégré à Bing, Windows et d’autres produits de l’entreprise. Ses solutions d’IA grand public, ainsi que la recherche dans le domaine, relèveront également du nouveau groupe. « Je connais Mustafa depuis plusieurs années et je l’admire beaucoup en tant que fondateur de DeepMind et d’Inflection, et en tant que visionnaire, créateur de produits et bâtisseur d’équipes pionnières qui se lancent dans des missions audacieuses », a écrit Satya Nadella, PDG de Microsoft, dans une note adressée aux employés.

Suleyman a fondé DeepMind en 2010 à Londres. La firme a été rachetée en 2014. Il est devenu un chercheur pionnier dans le domaine de l’intelligence artificielle, bien que sa sévérité en tant que dirigeant ait été pointée du doigt à plusieurs reprises. Il a cofondé sa propre start-up, Inflection AI, en 2022. Elle est depuis l’une des jeunes pousses les plus en vue du secteur, avec notamment une levée de fonds d’1,3 milliards de dollars l’année dernière menée par… Microsoft.

Dans le cadre de cette initiative, la firme de Redmond récupère une grande partie des équipes d’Inflection, dont Karén Simonyan, cofondatrice et scientifique en chef de la start-up. Ingénieurs et concepteurs de LLM sont également de la partie. En conséquence, l’entreprise, qui rivalisait jusqu’alors avec OpenAI et Anthropic, va abandonner son agent conversationnel Pi au profit de la vente de logiciels d’IA aux entreprises.

« Nous avons une réelle chance de construire une technologie que l’on croyait impossible et qui soit à la hauteur de notre mission : faire en sorte que les avantages de l’IA profitent à toutes les personnes et organisations de la planète, en toute sécurité et de manière responsable », estime Satya Nadella. Il fut un temps, Sam Altman, PDG d’OpenAI, était aussi envisagé pour ce nouveau poste.