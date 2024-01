Microsoft étend le déploiement de Copilot, son assistant d’intelligence artificielle alimenté par GPT-4 d’OpenAI. Les particuliers peuvent désormais l’utiliser dans les applications de la suite Office, tandis que davantage d’entreprises y ont accès.

Copilot pour les particuliers

Depuis son investissement de 10 milliards de dollars dans OpenAI, Microsoft a placé l’IA au cœur de son modèle économique. Stratégie payante, sa valeur boursière ayant rejoint celle d’Apple la semaine dernière. La firme de Redmond doit désormais générer des revenus pour compenser les immenses coûts d’exploitation engendrés par la technologie.

Dans cette optique, elle vient d’annoncer le lancement de Copilot Pro. Pour 20 dollars supplémentaires, il permet aux abonnés à Microsoft 365 Personnel et Famille d’accéder à Copilot dans les applications Office. Capable de résumer des documents, générer des e-mails, créer des plans à partir de notes et même d’améliorer l’analyse Excel, Copilot a été pensée pour optimiser le temps de travail et éviter les tâches chronophages.

« Vous aurez accès à GPT-4 Turbo pendant les heures de pointe pour des performances plus rapides et, bientôt, la possibilité de basculer d’un modèle à l’autre pour optimiser votre expérience comme vous l’entendez », promet Microsoft.

Cette nouvelle offre est proposée au même prix que ChatGPT Plus d’OpenAI, bien que l’intégration Office différencie les deux produits. En début d’année, Microsoft déployait également une version gratuite de Copilot. Sous forme de chatbot, l’application permet d’accéder à GPT-4 et Dall-E 3, le générateur d’images d’OpenAI.

Les petites et moyennes entreprises peuvent maintenant souscrire à Microsoft 365 Copilot

En novembre, la société lançait Copilot pour les entreprises pouvant garantir au moins 300 utilisateurs et ayant déjà souscrit à Microsoft 365 Business. Afin d’en faire bénéficier les petites et moyennes entreprises également, ces conditions ne sont plus à remplir. « Nous n’avons jamais vu une telle demande pour un produit », assure Jared Spataro, un vice-président de l’entreprise.

Les firmes peuvent maintenant souscrire à un seul abonnement Copilot 365, tandis que la souscription à Microsoft 365 n’est plus obligatoire. Les clients d’Office 365 E3 et 35 peuvent aussi en profiter. Contrairement à l’offre Copilot Pro, la formule professionnelle comprend également un assistant dans Teams, qui peut résumer des réunions en temps réel.

Microsoft a en outre annoncé la sortie de Copilot Studio, un outil déjà disponible pour les professionnels permettant aux utilisateurs de créer leurs propres IA pour un usage spécifique. Ce dispositif est grandement similaire au magasin d’applications dédié aux GPT récemment lancé par OpenAI.

Le géant américain est également en concurrence avec Google dans la commercialisation de l’IA pour la productivité et les logiciels cloud. La firme de Mountain View propose elle aussi la technologie dans sa suite Workspace, mais en est à un stade moins avancé de son déploiement.