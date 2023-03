Google met le paquet sur l’intelligence artificielle (IA) générative. La firme de Mountain View a annoncé l’intégration prochaine de la technologie à ses différentes applications Workspace, notamment Google Docs, Gmail, Sheets et Slides.

Un assistant à l’écriture dans Gmail et Docs

L’annonce du déploiement de Bing alimenté par l’IA il y a un peu plus d’un mois a fait chavirer Google, qui a vite voulu riposter mais a subi d’importantes critiques en interne, avec une présentation jugée précipitée et bâclée. Cette fois, l’entreprise ne compte pas se faire avoir par Microsoft, qui a commencé à intégrer l’IA à certains de ses outils et a prévu un événement au cours duquel elle détaillera ses plans pour « l'avenir du travail avec l'IA » ce 16 mars.

Dans la même catégorie OpenAI dévoile GPT-4, après le tsunami ChatGPT

Dans un billet de blog, Google affirme qu’elle proposera bientôt la génération de textes et d’images via l'apprentissage automatique dans ses produits Workspace. L’entreprise reste néanmoins modérée dans son approche ; pour l’heure, seuls des outils d’assistance à l’écriture pour Docs et Gmail seront mis à la disposition d'un groupe de « testeurs de confiance ».

L’IA va aider les utilisateurs de ces deux logiciels à rédiger des courriels ou des textes. La technologie sera en mesure de générer des e-mails ou textes complets sur la base de brèves informations fournies par les utilisateurs. Par exemple, Google fait la démonstration de l’outil dans Docs, celui-ci est capable de générer une offre d’emploi entière à la suite de cette simple requête : « Aidez-moi à écrire Offre d'emploi pour un représentant régional ».

« Dans Gmail et Google Docs, il vous suffit de taper le sujet que vous souhaitez aborder pour qu'un brouillon soit instantanément généré. Ainsi, si vous êtes un responsable chargé de l'intégration d'un nouvel employé, Workspace vous évite de perdre du temps et de l'énergie à rédiger le premier message de bienvenue. À partir de là, vous pouvez développer ou abréger le message, ou adapter le ton pour qu'il soit plus ludique ou plus professionnel, le tout en quelques clics seulement », détaille la société.

La génération d’images arrive dans Google Slides

Plus tard, Google souhaite déployer d’autres fonctionnalités alimentées par l’IA, comme la possibilité de générer des images, du son et des vidéos pour illustrer des présentations dans Slides, à l'instar des fonctionnalités de Microsoft Designer, alimenté par DALL-E d'OpenAI, et de Canva, basé sur Stable Diffusion.

Il sera également possible de générer de nouveaux arrière-plans et capturer des notes dans Meet et de mettre en place des flux de travail dans Chat. « Google Workspace est depuis longtemps un pionnier de la collaboration en temps réel, où des êtres humains travaillent ensemble en temps réel dans nos produits. La phase suivante consiste à faire en sorte que les êtres humains soient assistés par un collaborateur IA qui travaille en temps réel de concert avec eux », a expliqué Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, lors d'une conférence de presse précédant les annonces.

Une API pour les développeurs

En parallèle, Google déploie une API pour son modèle de langage le plus avancé baptisé PaLM, permettant aux entreprises et développeurs de s'appuyer sur le système pour créer des chatbots personnalisés. « L'API s'accompagne également d'un outil intuitif appelé MakerSuite, qui vous permet de prototyper rapidement des idées et qui, au fil du temps, offrira des fonctions d'ingénierie rapide, de génération de données synthétiques et de mise au point de modèles personnalisés », précise Google.

À l’image de ses annonces relatives à Google Search, la firme de Mountain View semble, ici, vouloir prendre Microsoft de cours. Il est toutefois très possible que la présentation de cette dernière prévue pour ce 16 mars soit plus complète, avec un déploiement de l’IA à plus grande échelle que Google.