Il s’agissait d’une décision attendue de la part d’OpenAI et c’est désormais officiel. Dans un billet de blog, l’entreprise annonce le lancement ChatGPT Plus, une version payante de son célèbre chatbot.

L’avènement des IA conversationnelles ?

Lancé en décembre, ChatGPT a rapidement été plébiscité et a rencontré un important succès. Il s’agit de l'exemple le plus frappant d'un nouveau type de chatbot qui enthousiasme aussi bien le monde professionnel que le grand public. En effet, ces IA conversationnelles ont le potentiel de chambouler de nombreux domaines et pourraient s’avérer utiles pour des usages quotidiens comme les moteurs de recherche, les assistants personnels numériques comme Alexa et Siri, ou encore les messageries électroniques. D’ailleurs, Google travaille sur une technologie similaire baptisée LaMDA, et cette dernière a déjà époustouflé un employé de l’entreprise par ses performances.

Avec sa nouvelle offre à 20 dollars par mois, OpenAI ouvre la voie à la monétisation de ces outils. Pour l’heure, ChatGPT Plus n’est disponible qu’aux États-Unis. L’accès sera néanmoins étendu à d’autres pays « prochainement ».

Que contient l’offre ChatGPT Plus ?

OpenAI affirme que la version premium de son chatbot comprendra « un accès général à ChatGPT, même pendant les heures à haut trafic ». En effet, l’outil est souvent inaccessible à cause de sa grande popularité. Les abonnés bénéficieront également de temps de réponse plus rapides et d'« un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations ».

ChatGPT restera accessible gratuitement comme aujourd’hui, OpenAI précisant que cet abonnement payant lui permettra de garantir « la disponibilité de l'accès gratuit pour le plus grand nombre de personnes possible ».

« Des millions de personnes nous ont fait part de leurs commentaires, nous avons procédé à plusieurs mises à jour importantes et nous avons vu les utilisateurs trouver de la valeur dans toute une série de cas d'utilisation professionnelle, y compris la rédaction et l'édition de contenu, le brainstorming d'idées, l'aide à la programmation et l'apprentissage de nouveaux sujets », continue l’entreprise.

Encore des inquiétudes

Il est probable que ChatGPT Plus ne soit qu’une première offre et qu’OpenAI diversifie ensuite ses solutions, avec par exemple un abonnement spécifique aux professionnels. En outre, la société permettra bientôt aux entreprises d’intégrer le chatbot à leurs produits.

Le lancement de cet abonnement marque clairement un pas en avant dans l’évolution des IA conversationnelles, bien qu’elles doivent être utilisées avec prudence. Entraînées sur de grandes quantités de contenu publié sur Internet, elles peinent encore à faire la distinction entre les faits et la fiction et peuvent produire des textes biaisés.

Elles inquiètent également dans le domaine de l’éducation, avec des établissements ayant pris la décision d’interdire leur utilisation par les élèves. D’ailleurs, OpenAI vient de dévoiler un outil permettant de savoir si un texte a été rédigé par un humain ou une intelligence artificielle.