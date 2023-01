Dans un billet de blog publié le 23 janvier 2023, Microsoft confirme les rumeurs récentes au sujet d'un investissement massif chez OpenAI. Sans en préciser le montant, la firme de Redmond annonce « la troisième phase » de son partenariat avec la société éditrice de ChatGPT.

Microsoft officialise son investissement dans OpenAI

Il s'agit d'un investissement pluriannuel de « plusieurs milliards de dollars » visant à accélérer les progrès de l'intelligence artificielle, « afin de garantir que les bénéfices de cette nouvelle technologie soient largement partagés avec les utilisateurs du monde entier ». Il y a quelques jours, Bloomberg avait laissé sous-entendre que le géant américain était en pourparlers avec OpenAI pour investir 10 milliards de dollars.

Pour le moment, le montant officiel de cette nouvelle collaboration n'a pas été annoncé. Microsoft cherche à étendre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ses propres produits. Notamment sur Word, Outlook, ou encore son moteur de recherche Bing. Récemment, le géant du logiciel a annoncé l'arrivée de ChatGPT dans Azure OpenAI Service. Cela signifie qu'en plus de Dall-E 2, Codex et GPT-3.5., la plateforme de Microsoft inclura désormais ChatGPT.

Ce nouvel investissement dans OpenAI montre à quel point Microsoft croit en l'avenir de l'intelligence artificielle et tout particulièrement en celui de ChatGPT. Le géant américain est persuadé que l'intelligence artificielle va lui permettre de transformer son modèle, en l'aidant à développer de nouveaux logiciels. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, l'entreprise américaine s'engage également à « financer la puissance de calcul dont OpenAI a besoin pour faire fonctionner ses différents produits sur Azure ».

Dans le communiqué de presse publié ce lundi 23 janvier, Satya Nadella, PDG de Microsoft, précise que « nous avons forgé notre partenariat avec OpenAI autour d'une ambition commune qui est de faire progresser de manière responsable la recherche de pointe sur l'intelligence artificielle et de démocratiser ces nouvelles technologies ».

Cette prise de position de la part du géant américain devrait l'aider à consolider sa position dans une course effrénée avec d'autres grandes entreprises technologiques. Google fait partie des autres entreprises qui travaillent sur des sujets similaires et qui comptent bien démocratiser les usages de l'intelligence artificielle. La firme de Mountain View a beaucoup investi sur cette technologie et l'utilise également sur ses différentes plateformes : Google Maps, Gmail, etc.

De son côté, Sam Altman, PDG d'OpenAI, estime que « les trois dernières années de notre partenariat ont été formidables. Microsoft partage nos valeurs et nous sommes ravis de poursuivre nos recherches à leurs côtés et de travailler à la création d'une IA avancée qui profitera à tous ».