Ce lundi 6 novembre, OpenAI a organisé sa toute première conférence développeur. Sur le devant de la scène technologique depuis la sortie de ChatGPT il y a un an, la firme est contrainte de réunir des capitaux importants pour couvrir ses coûts exorbitants d’infrastructure et de calcul. Ses différentes annonces visent ainsi à développer de nouvelles sources de revenus.

Personnaliser son ChatGPT

OpenAI a tenu à marquer le coup pour le premier anniversaire de ChatGPT, instigateur d’une véritable course à l’intelligence artificielle (IA) générative. Sur scène, son PDG Sam Altman a affirmé que l’agent conversationnel enregistrait désormais 100 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires. Plus de 90 % des entreprises du classement Fortune 500 créent des outils sur la plateforme d’OpenAI, a-t-il annoncé, alors que la concurrence devient de plus en plus féroce.

En menant une conférence développeur, l’entreprise assoit sa position de leader dans le secteur de la tech. Sam Altman en a profité pour présenter le modèle GPT-4 Turbo. En plus d’être en mesure de répondre à des questions bien plus longues que GPT-4, il a également été formé sur des données allant jusqu’à avril 2024, il est donc bien plus au fait d’événements récents. GPT-4 Turbo sera disponible en deux versions : la première pour l’analyse de textes uniquement et la seconde pour la compréhension d’images également.

OpenAI déploie en outre la possibilité de personnaliser ChatGPT pour des applications spécifiques, comme le soutien scolaire ou la conception d’un site web, via ses offres payantes ChatGPT Plus et ChatGPT Entreprise. Ces outils, baptisés GPTs, seront disponibles dans une boutique qui sera lancée dans le courant du mois. Les utilisateurs pourront y trouver des GPT personnalisés par d’autres, et gagner de l’argent avec les leurs, faisant de la plateforme une sorte d’App Store de l’IA générative.

OpenAI va également permettre à ses entreprises clientes de créer des GPT internes, sur la base de connaissances de la société.

Une protection en cas de litiges avec le droit d’auteur

L’entreprise va déployer une nouvelle API pour les assistants, afin de permettre aux développeurs de créer leurs propres « expériences de type agent ». Les cas d’utilisation vont de l’assistant pour le codage à un planificateur de vacances alimenté par l’IA. De même, le générateur d’images Dall-E 3 est désormais disponible via API avec des outils de modération intégrés. Une nouvelle API de synthèse vocale appelée Audio API avec six voix prédéfinies a également été annoncée par OpenAI. Ces différentes offres devraient permettre à la firme d’engranger des revenus.

L’entreprise a tenu à rassurer développeurs et utilisateurs concernant ses litiges liés au droit d’auteur. Plusieurs écrivains et labels de musique ont en effet déposé plainte contre OpenAI, l’accusant d’avoir entraîné ses modèles sur leur contenu sans leur accord. La firme s’est engagée à prendre en charge tous les frais encourus par les utilisateurs à la suite de plaintes pour violation des droits d’auteur. Microsoft et Google ont déjà pris des mesures similaires.

OpenAI est en passe de voir sa valorisation tripler pour atteindre 86 milliards de dollars. Elle deviendrait alors l’une des entreprises privées les plus valorisées au monde. En parallèle, elle doit s’adapter à un marché qui devient de plus en plus compétitif, à l’image de la sortie du modèle Grok de xAI.