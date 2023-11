xAI, l’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) récemment cofondée par Elon Musk, vient de lancer son modèle de langage étendu (LLM). Baptisé Grok, il se démarque entre autres de ses ...

xAI, l’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) récemment cofondée par Elon Musk, vient de lancer son modèle de langage étendu (LLM). Baptisé Grok, il se démarque entre autres de ses rivaux par son humour et son sarcasme, assure le milliardaire.

Connecté à X

Depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI l’année dernière, Musk a vivement critiqué le modèle, dénonçant ses réponses « politiquement correctes ». Il a rapidement annoncé vouloir créer une alternative à l’IA, et a fondé xAI cet été dans cette optique. À ses côtés, se trouvent de grands noms du secteur, qui ont notamment travaillé chez DeepMind, OpenAI ou encore Microsoft.

Grok est inspiré de la série littéraire Le Guide du voyageur galactique, il est ainsi pensé pour « répondre avec humour », explique Elon Musk. Durant le week-end, il a partagé de nombreux exemples de propos tenus par l’IA, à qui il est possible de demander d’être vulgaire. Elle est directement connectée à X, anciennement Twitter, ce qui lui confère un « avantage considérable par rapport aux autres modèles » s’appuyant sur d’anciennes archives de données Internet, promet l’homme d’affaires.

« Il répondra à des questions épicées qui sont rejetées par la plupart des autres systèmes d’IA », assure xAI. Si Musk admet que Grok est encore loin de posséder les mêmes capacités que GPT-4, il affirme que celui-ci rivalise avec Claude 2 d’Anthropic et surpasse même LLaMa 2 de Meta sur certains aspects. L’entreprise met d’ailleurs l’accent sur la rapidité avec laquelle elle est parvenue à atteindre ces résultats.

« Grok n’est surpassé que par des modèles qui ont été formés avec une quantité beaucoup plus importante de données de formation et de ressources informatiques, comme GPT-4. Cela montre les progrès rapides que nous réalisons dans l’entraînement, avec une efficacité exceptionnelle », a-t-elle déclaré.

Example of Grok vs typical GPT, where Grok has current information, but other doesn’t pic.twitter.com/hBRXmQ8KFi — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2023

Les abonnés à X Premium+ pourront y accéder

Musk avait expliqué que xAI collaborerait avec X, anciennement Twitter, et Tesla. En plus d’être connecté au réseau social, Grok sera accessible via l’offre X Premium+ dès que ses tests seront achevés. Pour 16 dollars mensuels, les utilisateurs de la plateforme pourront expérimenter avec le modèle en plus de bénéficier davantage de fonctionnalités.

Cette initiative intervient alors que Musk cherche à stimuler l’engagement et les ventes sur X. L’entreprise a en effet vu ses revenus baisser depuis le départ de nombreux annonceurs, en désaccord avec la politique de modération mise en place par le milliardaire.