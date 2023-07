Meta a annoncé la commercialisation de son modèle de langage Llama 2, avec Microsoft en tant que « partenaire préférentiel ». À travers cette annonce, la firme de Mark Zuckerberg ...

Meta a annoncé la commercialisation de son modèle de langage Llama 2, avec Microsoft en tant que « partenaire préférentiel ». À travers cette annonce, la firme de Mark Zuckerberg entre directement en concurrence avec OpenAI, l’éditeur de ChatGPT.

Le choix de l’open source

Dès le mois de février, Meta a fait savoir qu’elle était bel et bien dans la course à l’intelligence artificielle (IA) générative en travaillant sur son propre modèle de langage. Baptisé LLaMa, il a même fuité sur le forum 4chan, permettant à n’importe qui de le télécharger. Lors du dernier bilan trimestriel de la société, Mark Zuckerberg a martelé qu’il avait l’intention d’introduire cette technologie dans « chacun » de ses produits. En commercialisant Llama 2, Meta passe à l’étape supérieure et vient concurrencer des firmes bien établies dans le secteur comme OpenIA.

Il y a deux mois à peine, l’entreprise assurait que son modèle ne serait pas commercialisé. Elle a changé d’avis. « Nous sommes maintenant prêts à ouvrir la source de la prochaine version de Llama 2 et à la rendre disponible gratuitement pour la recherche et l’utilisation commerciale », annonce-t-elle dans un communiqué de presse. Le modèle est conçu pour permettre aux développeurs et aux organisations de créer des outils et des expériences génératifs alimentés par l’IA.

Sans surprise, Meta fait le choix de l’open source, une stratégie qu’elle avait déjà mise en avant le mois dernier. « À partir d’aujourd’hui, Llama 2 est disponible dans le catalogue de modèles Azure AI, ce qui permet aux développeurs utilisant Microsoft Azure de construire avec lui et d’exploiter leurs outils natifs pour le filtrage de contenu et les fonctions de sécurité », écrit la firme.

Les entreprises qui souhaitent accéder au logiciel par le biais d’une licence commerciale devront payer Microsoft pour les capacités d’hébergement de l’entreprise. Très clairement, l’ambition affichée par Meta n’est pas celle de la monétisation.

Un choix fort de Microsoft

En plus d’Azure, le modèle est accessible via Amazon Web Services (AWS), Hugging Face, « et d’autres fournisseurs également ». Les géants du cloud, à l’instar de Google et d’Amazon, se présentent de plus en plus comme des plateformes neutres où les développeurs peuvent choisir parmi un ensemble de modèles d’IA générative provenant de différentes entreprises.

Il s’agit là d’un signe fort de la part de Microsoft, qui a d’ailleurs été la première à faire l’annonce lors de son événement Inspire. La firme de Redmond a investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, et a exploité sa technologie pour l’introduire à plusieurs de ses produits, notamment Bing. En proposant Llama 2, la société démontre qu’elle est prête à investir dans d’autres modèles.

En jouant la carte de l’open source, Meta vient directement titiller OpenAI, qui commercialise un modèle fermé depuis plusieurs mois. « L’open source stimule l’innovation car il permet à un plus grand nombre de développeurs d’utiliser de nouvelles technologies. Il améliore également la sûreté et la sécurité, car lorsqu’un logiciel est ouvert, davantage de personnes peuvent l’examiner de près afin d’identifier et de résoudre les problèmes potentiels », a commenté Mark Zuckerberg dans un post publié sur Facebook.