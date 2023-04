Meta sort la tête de l’eau, doucement mais sûrement. L’entreprise de Mark Zuckerberg a enregistré un meilleur premier trimestre 2023 que prévu ; « l’année de l’efficacité » semble bien ...

Plus de 3 milliards de personnes utilisent au moins une des applications de Meta

L’année 2022 de Meta a été particulièrement difficile, avec des résultats dans le négatif pour la première fois de son histoire. Elle fait déjà mieux. Sur la période de janvier à mars 2023, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 28,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente. Si ses bénéfices ont tout de même chuté de 24 % à 5,7 milliards de dollars, son bilan trimestriel reste prometteur ; ses actions en bourse ont grimpé après l’annonce des résultats.

La firme a pu compter sur son secteur d’activité historique pour redresser la barre. Facebook a obtenu 37 millions d’utilisateurs quotidiens supplémentaires, soit une hausse de 4 % et un net revirement par rapport à la toute première baisse du nombre d’utilisateurs signalée au début de l’année 2022. Le nombre de personnes utilisant au moins une des applications de Meta a augmenté de 5 % pour atteindre un peu plus de 3 milliards, il s’agit d’un nouveau cap franchi par le géant des réseaux sociaux.

L’entreprise arrive à mieux monétiser le temps passé sur ses applications, un élément qui l’affectait fortement depuis la mise en place de l’App Tracking Transparency d’Apple, mais également en raison de l’émergence de TikTok qui a grapillé d’importantes parts de marché à Meta. Ainsi, le temps passé sur Instagram a augmenté de 24 % et la firme parvient à générer davantage de revenus grâce au Reels. Selon Zuckerberg, cette tendance s’explique par l’utilisation de l’intelligence artificielle, qui lui permet de recommander les vidéos adéquates aux utilisateurs.

« Nous avons connu un bon trimestre et notre communauté continue de s’agrandir », s’est enthousiasmé le dirigeant. Il a également affirmé que Meta était « en train de devenir plus efficace afin de construire de meilleurs produits plus rapidement et de se mettre dans une position plus forte pour réaliser sa vision à long terme ».

L’IA générative sera déployée dans « tous » les produits de l’entreprise

À la fin du trimestre précédent, le PDG dévoilait ses plans pour une vaste restructuration de l’entreprise. Depuis, deux vagues de licenciements massifs ont été annoncées, affectant des milliers de postes. Bien que ces mesures aient porté atteinte au moral des employés de Meta, son dirigeant semble décidé à continuer sur sa lancée. Il estime que « le ralentissement des embauches et l’aplatissement de la structure de gestion » va permettre d’améliorer la rapidité et la qualité du travail dans son entreprise.

Lorsqu’il s’est exprimé devant les investisseurs, Zuckerberg a mis l’accent sur les efforts de Meta dans le domaine de l’intelligence artificielle. Il ne cache pas ses immenses ambitions dans ce secteur, et considère que l’IA générative « va littéralement toucher chacun de nos produits ». Il y a quelques semaines, nous apprenions que l’entreprise travaillait au développement d’outils publicitaires basés sur l’IA générative, une information confirmée par le PDG et qui vise à aider les marques à créer des publicités plus personnalisées rapidement et facilement.

Meta veut « introduire des agents d’IA auprès de milliards de personnes de manière utile et significative », notamment à travers de fonctionnalités déployées dans ses messageries WhatsApp et Messenger. La technologie pourrait spécifiquement accélérer l’activité naissante de WhatsApp en matière d’assistance à la clientèle. « Une fois que vous aurez activé la capacité de dizaines de millions d’agents d’IA agissant en leur nom, vous aurez beaucoup plus d’entreprises qui pourront se permettre d’avoir des personnes engagées dans le chat », a-t-il détaillé.

Au cours des derniers trimestres, Meta a dépensé des milliards pour réorganiser ses centres de données afin qu’ils puissent prendre en charge les systèmes d’IA. « Nous ne sommes plus en retard dans la construction de notre infrastructure d’IA », a annoncé le PDG, laissant sous-entendre que les outils d’IA générative de l’entreprise pourrait arriver prochainement. Récemment, elle révélait travailler sur son propre modèle de langage.

Reality Labs toujours dans l’embarras

Ces nombreux efforts dans l’IA semblent surpasser ceux déployés dans le développement du métavers, future itération d’Internet sur laquelle la société mise une importante partie de son avenir. Zuckerberg a tenu à mettre les choses au clair : « Un discours s’est développé selon lequel nous nous éloignerions d’une certaine manière de la vision du métavers, et je tiens à dire d’emblée que ce n’est pas exact. Cela fait des années que nous nous concentrons sur l’IA et le métavers. Et nous continuerons à nous concentrer sur les deux. Les deux domaines sont également liés », a-t-il affirmé.

Reality Labs, la division de Meta qui a pour mission de mettre au point les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée, a enregistré une perte d’exploitation de 3,99 milliards de dollars. C’est moins que lors du trimestre précédent, mais bien plus qu’il y a un an. Ce chiffre reflète la crise traversée par le marché de la réalité virtuelle ; néanmoins, Zuckerberg assure que Meta continue ses efforts dans ce domaine, considéré comme un objectif à long terme. D’ailleurs, la société a récemment établi une feuille de route pour le lancement de ses produits de réalités augmentée et virtuelle pour les années à venir.

Au vu de ses résultats financiers, la firme a finalement revu ses projections à la hausse pour le trimestre en cours et s’attend désormais à générer 32 milliards de dollars, contre une précédente estimation de 29,5 milliards de dollars.