« Meta AI est plus intelligente, plus rapide et plus amusante que jamais », se targue Meta dans le communiqué annonçant son nouvel assistant propulsé par son grand modèle de langage (LLM) Llama 3, publié le 18 avril. Cette nouvelle version de l’IA générative de Meta, disponible en open source contrairement au modèle d’Open AI, a d’ailleurs été annoncée quelques jours auparavant.

« Avec LlamA 3, Meta AI sera désormais l’assistant gratuit le plus intelligent […] Comme nous avons atteint le niveau de performance que nous souhaitions, nous allons maintenant le rendre beaucoup plus visible et plus facile à utiliser dans toutes nos applications », a déclaré dans une vidéo Mark Zuckerberg, le fondateur et dirigeant de Meta.

Présenté il y a un an, MetaAI peut par exemple trouver un restaurant aux caractéristiques précises, expliquer le fonctionnement des traits héréditaires, imaginer des aménagements d’intérieur, apporter un ton professionnel à un message, résoudre un problème mathématique, générer automatiquement des images qui peuvent être transformées en GIF…

L’entreprise souligne particulièrement les améliorations apportées à la génération d’images. Celle-ci a gagné en rapidité et évolue en même temps que l’utilisateur tape sur son clavier. Les images générées bénéficient également d’une « qualité plus nette et plus élevée ».

Le tout se fait sans quitter l’application sur laquelle l’utilisateur converse avec le chatbot. Sollicité sur Messenger, MetaAI répond directement dans la conversation. Sur Facebook, il propose d’apporter des précisions sous les posts. Dans le cas d’une photographie d’aurores boréales, il peut par exemple indiquer la meilleure période pour les observer.

Meta AI s’appuie sur ses réseaux sociaux regroupant plus de 3 milliards d’utilisateurs

Meta AI est accessible depuis Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, ainsi que sur un site internet dédié, à l’instar de ChatGPT. Aux États-Unis, il est également disponible via les Ray-Ban connectées de Meta et dans le casque de réalité virtuelle Meta Quest.

Le chatbot est uniquement paramétré en anglais et n’est pour l’instant pas disponible en Europe. Il l’est aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Ghana, en Jamaïque, au Malawi, en Nouvelle-Zélande, au Nigeria, au Pakistan, à Singapour, en Afrique du Sud, en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe. « Et nous ne faisons que commencer », promet Meta.

Meta AI pourra toucher les plus de 3 milliards d’utilisateurs regroupés à travers ses différentes plateformes de l’empire de Mark Zuckerberg. Un avantage stratégique qui pourrait l’amener à rapidement dépasser Chat GPT en nombre d’utilisateurs.