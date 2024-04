La Commission européenne s’apprête à lancer une enquête sur Meta en vertu du Digital Services Act (DSA). Selon les régulateurs, Facebook et Instagram n’en font pas assez pour combattre la désinformation à l’approche des élections européennes.

Un risque de désinformation accru

L’annonce par l’organe exécutif pourrait avoir lieu dans les prochains jours, indique le Financial Times. Les fonctionnaires de l’UE sont particulièrement préoccupés par la manière dont le géant des réseaux sociaux gère les efforts de la Russie pour influencer les prochaines élections européennes. Les décideurs européens se disent de plus en plus inquiets quant aux tentatives d’ingérence du pays de Vladimir Poutine dans un contexte géopolitique tendu.

Dans ce contexte, la Commission européenne a partagé, fin mars, des lignes directrices à l’intention des réseaux sociaux. Celles-ci visent à « prévenir les risques de distorsion des processus démocratiques, du discours civique et des processus électoraux ».

Les régulateurs estiment par ailleurs que l’outil de signalement de contenus illicites déployé sur les plateformes de Meta n’est pas conforme au Digital Services Act (DSA). Ils s’inquiètent aussi de la décision de l’entreprise de supprimer CrowdTangle. Ce dispositif est largement utilisé par chercheurs et journalistes depuis des années pour étudier la manière dont les contenus se propagent sur Facebook et Instagram.

L’enquête formelle devrait en partie être basée sur un rapport envoyé par Meta à la Commission en septembre, portant sur sa manière de gérer les risques de désinformation.

« Nous disposons d’un processus bien établi pour identifier et atténuer les risques sur nos plateformes. Nous sommes impatients de poursuivre notre coopération avec la Commission européenne et de lui fournir de plus amples détails sur ce travail », a réagi un porte-parole de la société.

Risque de lourde amende

La procédure devrait s’apparenter à une autre investigation intentée en fin d’année dernière sur les pratiques X, anciennement Twitter. Il lui était reproché la prolifération de contenus illégaux liés à l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier.

En cas de non-respect du Digital Services Act, dont l’objectif est de protéger les citoyens de l’UE des contenus dangereux et de la désinformation, les entreprises s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 6 % de leur chiffre d’affaires global.

Meta fait l’objet d’une autre enquête menée par la Commission européenne, cette fois dans le cadre du Digital Markets Act. Les régulateurs examinent son offre payante déployée au sein de l’UE en fin d’année dernière, proposant aux utilisateurs de payer un abonnement à ses plateformes pour que leurs données ne soient pas exploitées pour la publicité ciblée.