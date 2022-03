Après un lancement aux États-Unis en septembre, les Ray-Ban Stories de Meta débarquent en France ainsi qu'en Espagne, en Autriche et en Belgique. Lancement prévu le 14 avril sur le marché français pour ces lunettes nouvelle génération.

Les Ray-Ban Stories arrivent en France

Les lunettes connectées sont très attendues par les technophiles. Les Ray-Ban Stories de Meta permettent de prendre des photos et des vidéos, de les partager, d'écouter de la musique ou encore de répondre à un appel. Des fonctionnalités assez proches de celles d'un smartphone. Pour Mark Zuckerberg, ces lunettes « offrent une nouvelle expérience qui permet de rester connecté au monde réel ». Les Ray-Ban Stories se connectent directement à Facebook View, une app iOS et Android, pour permettre la diffusion des contenus sur les réseaux sociaux.

Dans la même catégorie +24% pour le marché des montres connectées en 2021

Les lunettes lancées l'an dernier aux États-Unis, en partenariat avec EssilorLuxottica, débarquent donc sur quatre nouveaux marchés. Les Ray-Ban Stories seront disponibles à la vente à partir de 329 euros en ligne et dans plusieurs magasins agréés. Meta et EssilorLuxottica ont fait le choix d'un modèle simple, « au style indémodable ». Elles sont équipées de 3 microphones, proposent une connectivité Bluetooth et possèdent un double appareil photo 5MP à l'avant. Bref, un petit bijou technologique qui permet de prendre des photos et des vidéos de 30 secondes maximum.

Des lunettes connectées pour se servir le moins possible de son smartphone

Un détail qui a son importance : lors d’une prise d’image une lumière rouge s’active afin d'indiquer aux personnes à proximité qu’une photo ou qu'une vidéo est prise. En ce qui concerne le contrôle des lunettes, les utilisateurs ont deux possibilités : un bouton dédié sur les branches ou l’assistant vocal de Meta qui permet de déclencher les différentes fonctionnalités proposées par les Ray-Ban Stories. Le principe est de permettre aux utilisateurs de garder leur smartphone en poche. Une utilisation qui se rapproche de celle des montres connectées.

En avril, au moment de la sortie des Ray-Ban Stories en France, Meta prévoit quelques mises à jour. La limite de durée des vidéos enregistrées va passer de 30 à 60 secondes. Il sera également possible d’utiliser des commandes vocales en français et l’application mobile qui accompagne le gadget sera aussi disponible en langue française. Au sujet de la protection de la vie privée des utilisateurs, Meta assure que ses équipes n'auront pas accès aux données personnelles, et que « les informations récoltées depuis Facebook View ne sont pas utilisées à des fins publicitaires ».