Après avoir testé le nouveau casque d’Apple, Mark Zuckerberg a conclu, sans grande surprise, que le Quest 3 était un « bien meilleur produit ». S’il ne manque pas d’arguments, le PDG de Meta se prépare sans doute à devoir âprement rivaliser avec la marque à la pomme dans les années à venir.

Un meilleur produit sept fois moins cher, affirme le PDG

Commercialisé le 2 février, l’Apple Vision Pro fait depuis l’objet d’un important élan médiatique. Force est de constater que Meta, dont le Quest 3 entre directement en concurrence avec ce dernier, n’a pas bénéficié d’une telle ferveur lors du lancement de son produit de réalité mixte.

Selon Mark Zuckerberg, le Quest 3 n’a pourtant rien à envier à son rival. « Je ne pense pas seulement que Quest est le meilleur rapport qualité-prix, je pense que Quest est le meilleur produit, point final », a-t-il conclu dans une vidéo publiée sur Instagram et filmée par un Quest 3, après avoir testé l’appareil d’Apple.

Le PDG souligne notamment les compromis faits par Apple pour intégrer l’écran le plus sophistiqué possible dans un produit au format acceptable. Il met en avant le poids plus léger du Quest, permettant une plus grande liberté de mouvement grâce à l’absence de batterie filaire et à un champ de vision plus large que celui du Vision Pro, argumente-t-il.

D’après Zuckerberg, le suivi des mains s’avère plus efficace sur le Quest, bien qu’il reconnaisse la précision du tracking des yeux sur le Vision Pro. Il admet également qu’il s’agit d’un meilleur dispositif pour le divertissement. Néanmoins, le dirigeant de Meta rappelle que le casque d’Apple ne dispose pas d’application YouTube. Il mentionne par ailleurs la bibliothèque de contenus immersifs du Quest, bien plus enrichie que celle de la marque à la pomme.

La rivalité ne fait que commencer

Zuckerberg affirme que son produit apporte plus de valeur aux utilisateurs, car il est sept fois moins cher. Pour l’heure, Meta demeure en avance sur Apple en dominant largement le marché des casques VR. Dans sa vidéo, le PDG semble confirmer cette tendance et se montre particulièrement confiant quant à la capacité de son entreprise de concurrencer le Vision Pro.

Apple, de son côté, travaille déjà sur les prochaines générations du produit. Son successeur sera bien moins cher, selon les analystes, ce qui représentera déjà un nouvel obstacle pour les casques de Meta. Car la firme de Cupertino possède des avantages évidents en termes de matériel et d’écosystème de développeurs. Les applications sont vouées à être peaufinées au fil du temps, et l’interopérabilité du casque avec les autres produits d’Apple devrait aussi lui bénéficier.

Il est, pour l’heure, difficile de prévoir qui sortira vainqueur de cette bataille. Les deux entreprises estiment que cette technologie remplacera les smartphones. Là aussi, l’avantage d’Apple semble évident.