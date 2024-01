Alors que les précommandes du Vision Pro débutent ce vendredi 19 janvier, Netflix, YouTube et Spotify ont fait savoir qu’elles ne proposeraient pas d’application sur le casque de réalité mixte d’Apple. Une situation délicate pour la marque à la pomme, qui a largement axé la promotion de son appareil sur ...

Alors que les précommandes du Vision Pro débutent ce vendredi 19 janvier, Netflix, YouTube et Spotify ont fait savoir qu’elles ne proposeraient pas d’application sur le casque de réalité mixte d’Apple. Une situation délicate pour la marque à la pomme, qui a largement axé la promotion de son appareil sur le divertissement.

Un accès via Safari

Les premières livraisons du Vision Pro sont prévues pour le 2 février, marquant la première entrée d’Apple sur un nouveau marché depuis 2015. Les trois services de streaming les plus populaires au monde ne seront toutefois pas disponibles via une application dédiée sur le nouveau système d’exploitation, baptisé visionOS.

Netflix, YouTube et Spotify ont annoncé la nouvelle dans des communiqués respectifs. Leurs applications iPad ne seront en outre pas compatibles avec le Vision Pro. Netflix et YouTube invitent les utilisateurs intéressés à accéder à leurs plateformes au travers de l’application Safari du casque, comme c’est également le cas sur Mac. Les fonctionnalités propres au casque ne devraient pas être exploitables de cette manière.

Des services comme Disney+, Apple TV+, Max, Discovery+, Paramount+, Prime Video, Peacock, Pluto TV et Tubi seront bel et bien disponibles sur visionOS. Des films 3D seront aussi proposés à la location ou à l’achat, à l’instar d’Avatar : La Voie de l’Eau, de Spider-Man : New Generation ou de Dune.

Lors de la présentation du casque à la WWDC 2023, Apple avait largement mis l’accent sur le divertissement. L’appareil offre, par exemple, la possibilité d’obscurcir le champ de vision environnant pour donner l’impression que son porteur se trouve dans une salle de cinéma.

Apple doit convaincre sur le potentiel de sa technologie

Les trois services de streaming n’ont pas expliqué leur choix. Si Netflix propose une application sur Quest, celle-ci est obsolète et peu appréciée des utilisateurs. Cela suggère que l’entreprise n’est pas réellement investie dans la réalité virtuelle. À noter que YouTube figurait parmi les applications pré-installées du premier iPad en 2010. La filiale de Google n’exclut pas de soutenir éventuellement le Vision Pro, sans pour autant disposer « d’autres plans à partager pour le moment ».

Il est probable que les plateformes rechignent à investir dans une technologie qui n’a pas encore fait ses preuves, et doutent du potentiel du casque. Les analystes de Wall Street prévoient d’ailleurs un démarrage lent. David Vogt, analyste chez UBS Group, s’attend à ce qu’Apple expédie 300 000 à 400 000 unités cette année, pour des revenus s’élevant à 1,4 milliard de dollars. Un chiffre « insignifiant » pour la firme de Cupertino. Pour commencer, le Vision Pro ne sera disponible qu’aux États-Unis.

Apple prépare déjà un successeur à son casque, destiné à un public plus large. Cette première version, disponible pour 3 499 dollars, permet surtout aux développeurs de s’acclimater avec la technologie. S’il s’avère être un succès, Netflix, Spotify et YouTube pourraient revoir leur feuille de route. Leur absence lors du lancement initial reste néanmoins un point noir pour Apple, compte tenu de leur immense popularité.