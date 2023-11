Tencent et Meta ont conclu un accord pour distribuer une nouvelle version, moins chère, du casque Meta Quest en Chine. Cet événement va marquer le retour de l’entreprise de Mark ...

Tencent et Meta ont conclu un accord pour distribuer une nouvelle version, moins chère, du casque Meta Quest en Chine. Cet événement va marquer le retour de l’entreprise de Mark Zuckerberg en Empire du Milieu, 14 ans après son départ de ce marché. Il s’agit d’une opportunité en or pour Meta, qui est néanmoins semée d’embûches.

Un retour de Meta mal perçu ?

Cet accord conclut de longs mois de discussions entre les deux parties. Selon des informations exclusives du Wall Street Journal, Tencent va devenir l’unique distributeur du casque de réalité virtuelle de Meta en Chine. Des lentilles moins chères que celles du nouveau Quest 3 seront déployées dans les modèles, qui seront également lancés sur d’autres marchés. Meta va toutefois y intégrer une unité de traitement graphique plus avancée que celle du Quest 2.

Cette commercialisation, prévue pour la fin 2024, signera le retour de Meta en Chine. En 2009, Pékin a décidé de bloquer Facebook au sein du pays ; Instagram et WhatsApp y sont aussi interdits. La réception du produit pourrait être mitigée. Mark Zuckerberg a tenu des propos virulents à l’égard de l’Empire du Milieu en 2019, alors que TikTok gagnait en popularité et commençait à faire de l’ombre aux plateformes de Meta. Depuis, les autorités chinoises partagent un avis négatif du PDG.

De même, ce projet se concrétise alors que de plus en plus d’entreprises américaines diminuent leurs activités dans le pays, sous fond de guerre commerciale entre les deux premières puissances mondiales. La hausse des coûts, l’instauration de nouvelles réglementations en matière de données et la concurrence acharnée favorisent également cette tendance.

Le marché de la VR en difficulté

Malgré ces difficultés, retourner en Chine, le plus important marché de jeux vidéo au monde, représente une aubaine pour Meta. Reste à voir si le marché des casques de réalité virtuelle se redresse. Il traverse une période particulièrement difficile depuis environ un an, et cela est également perceptible en Chine. Selon le cabinet d’analyse Counterpoint Research, les livraisons de casques VR ont baissé de 56 % au cours du premier semestre 2023 dans le pays.

Pico, filiale de ByteDance, détient 50 % de parts de marché en Chine. La société a tout de même annoncé le licenciement de plusieurs employés, témoignant de l’adversité qu’elle rencontre actuellement.

Les contours de l’accord

Dans le cadre de l’accord, dont les termes sont encore susceptibles de changer, le Quest proposera des jeux et applications développés par Tencent. Tandis que Meta engrangera une plus grande part des ventes, le géant chinois accaparera davantage de revenus issus des abonnements et des ventes.

Pour l’heure, on ignore si les mesures strictes de Pékin vis-à-vis des jeux vidéo s’appliqueront à cet accord, ce qui forcerait Tencent à demander l’accord du gouvernement, celui-ci n’ayant pas encore légiféré sur le secteur de la réalité virtuelle.