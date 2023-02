Meta est en pourparlers avec Tencent pour la commercialisation du casque de réalité virtuelle (VR) Meta Quest 2 en Chine. Il s’agirait d’un partenariat inédit entre les deux géants technologiques.

Tencent deviendrait distributeur du Meta Quest 2 en Chine

La Chine représente le plus gros marché du jeu vidéo au monde, et Meta semble vouloir exploiter cette opportunité malgré le fait que Facebook soit interdit dans le pays depuis 2009. Selon le South China Morning Post, la firme de Mark Zuckerberg a entamé des discussions avec le géant chinois Tencent afin d'arriver à un accord qui permettrait à ce dernier de devenir l’unique vendeur du Meta Quest 2 en Empire du Milieu. Tencent chercherait également à publier des versions chinoises de jeux vidéo existants pour le casque VR.

Cette annonce intervient alors que Tencent a annoncé un changement de stratégie dans son développement du métavers et selon Reuters, elle aurait même cessé de travailler sur du matériel dédié à la réalité virtuelle. Ces pourparlers pourraient indiquer que l’entreprise privilégie désormais un partenariat avec un acteur déjà bien avancé dans ce domaine.

Cette collaboration pourrait être similaire à celle que Tencent a établie avec Nintendo afin de distribuer une version localisée de la console Switch en Chine.

D’importantes barrières réglementaires

Il y a encore un très long chemin avant de voir des Meta Quest 2 débarquer sur le marché chinois via Tencent. Il est en effet possible que Pékin ou Washington se mêlent de l’affaire, dans un contexte de guerre commerciale grandissante entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Aussi, il faut se rappeler que le secteur du jeu vidéo est soumis à une régulation incroyablement stricte en Chine. Afin d’être commercialisés dans le pays, les jeux étrangers doivent être validés par les autorités et ces derniers mois, les tentatives de Tencent pour distribuer des titres étrangers ont souvent été repoussées par celles-ci. La méfiance pourrait être encore plus accrue concernant du contenu diffusé sur un casque conçu par Meta, l’une des entreprises américaines les plus puissantes.

Un marché en berne

Bien que Meta soit le leader incontesté sur le marché de la réalité virtuelle, Pico, une entreprise chinoise détenue par ByteDance, a lancé un appareil concurrent qui est parvenu à lui grappiller des parts de marché ces derniers mois. Malgré cela, le secteur des casques VR est dans une mauvaise passe à cause de la récession économique. Bien que Pico ait réalisé de bonnes performances, l’entreprise a eu recours à une vague de licenciements au sein de ses effectifs.

La division Reality Labs de Meta, qui comprend la réalité virtuelle, a quant à elle enregistré d’importantes pertes en 2022. Malgré cela, l’entreprise continue de croire dur comme fer dans le potentiel de cette technologie et connaît l’importance du marché chinois qui pourrait lui permettre d’asseoir sa domination sur l’ensemble du secteur.