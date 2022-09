ByteDance, la société-mère de TikTok, vient de dévoiler un nouveau casque de réalité virtuelle (VR) baptisé Pico 4. L’appareil semble spécifiquement taillé pour venir concurrencer le Meta Quest 2, commercialisé par la grande rivale de TikTok, Meta.

Le Pico 4 sera disponible en France

Il fallait s’attendre à ce qu’une telle annonce soit faite. En septembre 2021, ByteDance a en effet fait l’acquisition de Pico, troisième plus grand fabricant de casques VR au monde, puis a entamé une vague de recrutements dans le secteur de la VR en juin dernier. C’est désormais officiel : le Pico 4 va sortir en Chine, au Japon, en Corée du Sud ainsi que dans treize pays européens, dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Il devrait également être lancé en Malaisie et à Singapour d’ici la fin de l’année.

Si pour l’heure, aucune sortie aux États-Unis n’a été évoquée, The Verge note que le casque est apparu dans les dossiers réglementaires de la Commission fédérale des communications (FCC), ce qui indique que son arrivée outre-Atlantique est plausible. Le Pico 4 sera commercialisé à un prix allant de 429 à 499 euros selon sa capacité de stockage, ce qui le positionne quasiment dans la même tranche que le Quest 2 de Meta, dont le montant a récemment été augmenté de 100 euros par l’entreprise.

Le géant chinois a précisé qu’avec le Pico 4, il cible les utilisateurs novices, préoccupés par la facilité d'utilisation, l'accessibilité et le prix de l’appareil.

Quelles caractéristiques ?

Le Pico 4 fonctionne avec un processeur Qualcomm Snapdragon XR2, et affiche une résolution supérieure à la 4K, soit 4 320 x 2 160 pixels pour chaque œil. D’ailleurs, il sera possible de le connecter à un PC pour obtenir une expérience VR améliorée. Sa batterie est positionnée dans sa sangle arrière afin de d’équilibrer son poids, qui est de 295 grammes sans la sangle et 586 grammes lorsqu'elle est attachée. La batterie offre environ trois heures d'utilisation sur une seule charge.

Quant aux jeux, Pico en propose 165 dans sa boutique tandis que des titres supplémentaires seront ajoutés chaque semaine. Le casque prendra en charge des jeux tels que Peaky Blinders : The King's Ransom, Demeo, The Walking Dead : Saints & Sinners, All-in-One Summer Sports VR et Just Dance VR (qui arrivera en 2023 en exclusivité sur Pico). SteamVR sera également pris en charge. Malgré cela, l’offre du Meta Quest 2 reste plus complète, mais ByteDance espère proposer d’autres fonctionnalités attrayantes.

Sans surprise, TikTok est disponible sur le Pico 4 où il est possible de s’y connecter à son compte pour regarder des vidéos directement dans le casque. Il sera aussi possible de partager des expériences VR sur le réseau social, et Pico travaille également à l'intégration de sports en direct et de « concerts basés sur des avatars » sur la plateforme.

ByteDance veut faire de l’ombre à Meta

L’appareil est en outre doté de fonctionnalités qui ne laissent aucun doute : il vient concourir dans la même catégorie que le Meta Quest 2. Par exemple, il est équipé de capteurs pour le suivi de la main, tout comme le casque VR de Meta. Mais c’est surtout la présentation de Pico Worlds, un monde virtuel où se rencontrent des avatars, qui rend la comparaison avec Meta évidente, puisqu’il s’agit d’une plateforme extrêmement ressemblante à Horizon Worlds.

D’ailleurs, Leland Hedges, le directeur général de Pico, n’a pas hésité à lancer des piques à sa grande rivale. En effet, Horizon Horlds a récemment fait l’objet de nombreuses moqueries sur la toile pour son design jugé mauvais, à tel point que Mark Zuckerberg a répondu aux critiques en assurant que des améliorations seraient apportées à la plateforme. Le dirigeant de Pico a ainsi dévoilé son propre avatar en insistant sur sa qualité graphique et sur le fait qu’il soit doté de jambes (dans Horizon World, les avatars n’en ont pas).

Le timing de l’annonce du Pico 4 n’est pas due au hasard. Au mois d’octobre, Meta va tenir sa conférence Meta Connect durant laquelle elle présentera son nouveau casque VR haut de gamme, actuellement connu sous le nom de code projet Cambria. Comme le rappelle The Verge, ByteDance devrait lancer ultérieurement une version plus chère de son nouveau casque, qui devrait notamment être doté de caméras de suivi oculaire. Il sera baptisé Pico 4 Pro en Chine et de Pico 4 Enterprise sur les autres marchés.