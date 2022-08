Invité du podcasteur américain Joe Rogan, Mark Zuckerberg a annoncé ce jeudi à son micro que Meta serait en mesure de présenter un nouveau casque de réalité virtuelle en octobre. Cette période n'a rien d'anodine, puisque Meta y tient habituellement son évènement Meta Connect. Il y a quelques jours, Mark Zuckerberg avait par ailleurs indiqué sur Instagram que l'évènement serait aussi l'occasion de présenter une refonte visuelle complète pour « Horizon Worlds », l'une des plateformes virtuelles du métavers, critiquée pour ses graphismes trop minimalistes.

Comme le rapporte CNBC, Mark Zuckerberg a notamment promis que le nouveau casque de Meta comprendrait de nouvelles fonctionnalités pensés pour aider les utilisateurs à ressentir une « présence sociale ». Pour ce faire, l'appareil miserait notamment sur un nouveau dispositif de suivi du regard et des expressions faciales, permettant à votre avatar, dans le métatarse, de répliquer vos expressions en temps réel.

Rendre les avatars moins stoïques, plus humains...

L'objectif de Meta avec ce nouveau produit serait de faciliter les interactions non-verbales entre les utilisateurs de son métavers. « Lorsque les gens sont entre eux, la communication non verbale est plus importante que la communication verbale », a notamment assuré Mark Zuckerberg, qui semble bien décidé à rendre les avatars plus démonstratifs, mais aussi plus interactifs. Reste les investissements de Meta en matière d'AR / VR et de métavers se résument principalement à des pertes nettes. En 2021, la division Reality Labs de la firme a par exemple perdu 10,19 milliards de dollars. Et pour le moment, les perspectives de retour sur investissement peinent à se matérialiser : Meta ne rentrera vraisemblablement pas dans ses frais avant plusieurs années.

Quoi qu'il en soit, Mark Zuckerberg s'est bien gardé d'évoquer le nom que portera son prochain casque de réalité virtuelle. D'après CNBC, il s'agit probablement du Project Cambria, en cours chez Meta depuis de longs mois. Ce casque devrait par contre coûter nettement plus cher que l'Oculus Quest 2. Tablez sur 800 dollars, contre 499 dollars maximum pour les modèles proposés actuellement par Meta. Un prix qui rapprochera ce nouveau matériel des casques de réalité virtuelle HTC Vive et HP Reverb G2.