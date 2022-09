Meta a annoncé, le 6 septembre, la 9ème édition de sa conférence Meta Connect prévue pour le 11 octobre. C’est lors de cet événement, qui s’est tenu pour la première fois en collaboration avec Oculus en 2014, que le géant des réseaux sociaux présente ses stratégies et ambitions en matière de réalité virtuelle (VR) et augmentée (AR). Meta devrait exposer cette année sa vision du métavers, ses progrès réalisés et son nouveau casque VR haut de gamme connu sous le nom de « projet Cambria ».

De grands noms pour cette 9ème édition du Meta Connect

La date est bloquée, Meta va partager les dernières avancées sur son métavers et les technologies qui l'entourent au début du mois d’octobre. Pour l’occasion, de nombreux développeurs en AR/VR, des experts en marketing, etc., présenteront aux côtés de Mark Zuckerberg. « Meta Connect est un événement virtuel d’une journée qui explore la construction du métavers et l’avenir de la réalité augmentée et virtuelle. Les leaders de l’industrie vont dévoiler les dernières technologies et des sessions à l’attention des développeurs sont prévues afin de leur montrer comment s’en servir », détaille le site de la conférence.

Parmi les grands noms attendus, John Carmack, ancien développeur connu pour avoir travaillé sur Doom et Quake et consultant VR pour Meta. Le fondateur de la start-up Keen Technologies, spécialisée dans l’intelligence générale artificielle, a indiqué sur Twitter qu’il serait de la partie. Sa présentation se fera entièrement en VR cette année.

I don’t know how many other presenters are doing it, but my unscripted talk will be in VR this year! — John Carmack (@ID_AA_Carmack) August 28, 2022

Le « projet Cambria » bientôt dévoilé

L’annonce phare du Meta Connect, promise par Mark Zuckerberg fin août, est la révélation du « projet Cambria ». Ce casque de réalité virtuelle se veut la version haut de gamme du Meta Quest 2 et devrait être l’équivalent d’un ordinateur miniaturisé. Il serait capable de projeter des images en haute résolution. L’appareil serait également équipé d’une fonctionnalité appelée full-color passthrough qui lui permet de suivre le mouvement des yeux et de reconnaître les expressions faciales, ainsi que d’une caméra extérieure afin d’ouvrir la voie à la réalité mixte.

Meta a de grandes ambitions pour ce casque. Sa technologie devrait permettre à l’entreprise californienne d’offrir une expérience de meilleure qualité au sein d’Horizon Worlds, sa première vision du métavers. Depuis son lancement en décembre 2021, il a été la cible de nombreuses critiques, notamment à cause de ses graphismes.

Pour le moment, le casque est estimé aux alentours des 1 000 dollars. Une somme conséquente comparée aux 399 dollars du Meta Quest 2. Cependant, Meta prévoit de compléter sa gamme VR avec des appareils d’entrée et de milieu de gamme afin de rendre ce loisir de niche le plus accessible possible.