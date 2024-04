Elon Musk a annoncé que la rémunération des ingénieurs en intelligence artificielle (IA) de Tesla allait augmenter. Objectif : éviter le débauchage par des entreprises comme OpenAI. La start-up tente « agressivement » de recruter chez le constructeur automobile, affirme le milliardaire.

« La guerre des talents »

Sur X.com, anciennement Twitter, Elon Musk a répondu à un article attestant qu’Ethan Knight, spécialiste de l’apprentissage automatique chez Tesla, avait rejoint les équipes de xAI, sa jeune société d’IA. « Ethan allait rejoindre OpenAI, donc c’était soit xAI, soit eux », a-t-il indiqué.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

« Ils ont recruté de manière agressive des ingénieurs de Tesla en leur proposant des offres de rémunération massives et ont malheureusement réussi dans quelques cas », a admis le PDG de Tesla. En réponse, il a décidé d’augmenter le salaire de ses employés susceptibles d’être attirés par OpenAI. « La guerre des talents pour l’IA est la plus folle que j’aie jamais vue ! », a-t-il poursuivi.

Le secteur est en pleine ébullition. Si d’autres filières de l’industrie de la tech sont en difficulté, comme en témoignent les nombreux licenciements menés depuis fin 2022, l’IA continue de croître. D’ailleurs, certaines réductions d’effectif sont justement opérées par les entreprises souhaitant se repositionner en faveur de l’intelligence artificielle.

OpenAI compte parmi les leaders de l’IA grâce, notamment, à son agent conversationnel ChatGPT. La société a également pu compter sur un investissement massif de Microsoft, à hauteur de 13 milliards de dollars, pour stimuler ses activités.

Musk et OpenAI en conflit

Les déclarations d’Elon Musk interviennent alors qu’il est en conflit direct avec OpenAI. Le milliardaire compte parmi les cofondateurs de la start-up, qu’il a finalement quittée en 2018. Début mars, il a porté plainte contre cette dernière, ainsi que contre son PDG, Sam Altman. Il les accuse d’avoir trahi le projet initial de l’entreprise de développer l’intelligence artificielle pour le bien de l’humanité et non pour le profit. Des allégations « alambiquées » et « incohérentes », selon l’éditeur de ChatGPT.

Afin de le concurrencer, Elon Musk a fondé xAI, qui propose un agent conversationnel baptisé Grok aux abonnés payants de X.com. Du côté de Tesla, « plus de 200 excellents ingénieurs » travaillent sur l’IA, indique Musk. Les efforts du constructeur dans ce domaine se concentrent principalement sur la conduite autonome et les robots humanoïdes. En 2022, Musk a présenté un premier prototype baptisé Optimus.