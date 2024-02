Dans la commune allemande de Grünheide se trouve la seule usine européenne d’assemblage Tesla. En activité depuis deux ans, le site de production doit se développer avec la construction d’une gare de triage où les wagons de marchandises seront isolés de leur rame initiale pour être triés et incorporés dans de nouveaux trains de fret. Celle-ci devait être accompagnée d’un entrepôt et d’une crèche, mais surtout d’une importante déforestation. Au total, le projet devait s’accompagner d’un défrichage de la forêt sur de plus de 100 hectares.

Ce à quoi les habitants de Grünheide se sont opposés lors d’un vote qui a comptabilisé 65 % de « non » et dont les résultats ont été dévoilés ce mardi 20 janvier. À leurs yeux, l’usine menace la qualité de l’air et de l’eau, perturbant ainsi la qualité de vie de cette petite ville rurale. Pour eux, les quelque 300 hectares où se trouve déjà l’usine suffisent à l’installation de nouvelles infrastructures.

« C’est la première fois que les riverains sont interrogés et ils ont donné une réponse très claire. Nous espérons que les responsables politiques respecteront cette réponse », a déclaré Steffen Schorcht, un militant de l’association Bürgerinitiative Grünheide qui s’oppose au projet, rapporté par The New York Times.

Pour le ministre de l’économie de l’État de Brandebourg, Jörg Steinbach, les politiques doivent travailler pour convaincre les populations locales des bénéfices du projet. « Je considère le résultat du vote comme une motivation pour la municipalité et Tesla de répondre aux préoccupations des habitants dans les semaines et les mois à venir », a-t-il déclaré.

La décision finale reviendra aux élus du conseil municipal de Grünheide, mais aucune date n’a encore été donnée. L’usine de Tesla a fait la fierté des politiques locaux. Construite en seulement 861 jours, elle a permis la création de 11 000 emplois. Un dynamisme non négligeable pour l’État de Brandebourg qui a enregistré une croissance de 6 % au premier trimestre 2023, appuyée par l’usine, mais aussi par les dizaines de prestataires qui gravitent autour d’elle.