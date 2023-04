Le multimilliardaire Elon Musk a fondé en mars 2023 une nouvelle entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle. Baptisée X.AI, cette nouvelle entité aura pour but de rivaliser avec OpenAI qui a explosé avec ses outils d’IA comme ChatGPT ou Dall-E 2.

X.AI, la start-up d’Elon Musk dédiée à l’intelligence artificielle

Selon les informations du Financial Times, la nouvelle start-up lancée par Elon Musk aurait été enregistrée dans le registre des sociétés de l’État du Nevada. Depuis la fin du mois de février, l’homme d’affaires investirait dans ce secteur. Ses équipes se seraient procuré près de 10 000 processeurs graphiques dont l’utilité semble être l’entraînement d’un modèle de langage. Il aurait également recruté plusieurs spécialistes dans l’IA, dont Igor Babuschkin et Manuel Kroiss, tous deux passés par DeepMind, une filiale spécialisée dans l’IA d’Alphabet, maison mère de Google.

Tout a été mis en place pour faire en sorte qu’X.AI devienne un véritable rival d’OpenAI. Cette dernière a été fondée en 2015 par Sam Altman, Ilya Sutskever, Greg Brockman, Wojciech Zaremba, Andrej Karpathy, mais aussi par Elon Musk. L’homme d’affaires avait décidé de quitter la société en 2018 suite à un conflit avec le reste de la direction. Le fondateur de SpaceX était contre l’accord signé par l’entité avec Microsoft pour l’exploitation de son modèle de langage GPT-3.

Depuis Microsoft a continué à investir dans OpenAI. Le géant technologique a énormément utilisé GPT-3 pour ses outils déjà existants, mais également pour concevoir de nouvelles solutions. Avec la sortie de ses nouveaux outils, à savoir DALL-E 2, un générateur d’images, et le robot conversationnel ChatGPT, la relation entre OpenAI et Microsoft s’est intensifiée. La firme de Satya Nadella a même investi 10 milliards de dollars pour avoir le droit de se servir de ChatGPT, notamment dans son moteur de recherche Bing. La voie prise par l’entreprise spécialisée dans l’IA semble lui réussir, au grand désarroi d’Elon Musk.

Elon Musk, pas serein face à OpenAI, Google et Meta qui prennent de l’avance

Selon le document officiel d’enregistrement de X.AI, la création de l’entreprise aurait été validée le 9 mars 2023. Pour l’heure, les seules personnes mentionnées sur le rapport sont Elon Musk, en qualité de dirigeant de l’entité, ainsi qu’un secrétaire. Il s’agit de Jared Birchall, un ex-banquier de Morgan Stanley qui gère la fortune de l’homme d’affaires. Pour ce qui est du nom de la start-up, la lettre X est une référence mathématique faisant allusion à l’inconnu, apprécié par Elon Musk puisqu’elle est déjà utilisée dans son entreprise d’astronautique, SpaceX et la nouvelle maison mère de Twitter, X corp.

Le milliardaire a fondé cette entreprise alors qu’il avait montré certaines réticences vis-à-vis de l’IA. Dans une lettre ouverte l’homme d’affaires ainsi que plusieurs spécialistes du secteur ont appelé à stopper temporairement la recherche et le développement d’outils plus performants que GPT-4, le dernier modèle de langage d’OpenAI. En réalité, si les spécialistes s’inquiètent des potentiels biais algorithmiques et du manque de confidentialité des données engendrées par l’évolution de l’IA générative, Elon Musk aurait peur, selon certains experts, de prendre du retard sur OpenAI et les géants technologiques en la matière.

Depuis la sortie de ChatGPT, les géants technologiques sont partis à l’assaut des IA génératives. Google a développé Bard en se basant sur son modèle de langage LaMDA. De son côté, Meta a mis au point LLaMA, un modèle de langage qui vise plutôt à accompagner les chercheurs dans leurs travaux.