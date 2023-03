Elon Musk serait en train de réfléchir au développement d’une alternative à ChatGPT, l’intelligence artificielle (IA) générative développée par l’entreprise OpenAI et largement soutenue par Microsoft.

Musk est en effet le cofondateur d’OpenAI, qui a été créée en 2015. Si depuis, le milliardaire s’est retiré du projet, il n’est visiblement pas en accord avec la tournure qu’a pris l’entreprise avec ChatGPT. Pour rappel, Microsoft a investi massivement dans cette dernière, lui permettant désormais d’exploiter l’intelligence artificielle dans ses propres produits.

En quelques semaines, la firme de Redmond a annoncé l’intégration de l’IA à son moteur de recherche Bing, ainsi qu’à Microsoft Teams, à son application Viva Sales et, très prochainement, à sa suite Office. Sur Twitter, Elon Musk a expliqué qu’au départ, son ambition avec OpenAI était bien différente : « OpenAI a été créée en tant que société à but non lucratif et à code source ouvert (c'est pourquoi je l'ai nommée "Open" AI) pour servir de contrepoids à Google, mais elle est maintenant devenue une société à code source fermé et à profit maximum, effectivement contrôlée par Microsoft ».

OpenAI was created as an open source (which is why I named it “Open” AI), non-profit company to serve as a counterweight to Google, but now it has become a closed source, maximum-profit company effectively controlled by Microsoft.

Not what I intended at all.

— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023