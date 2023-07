Elon Musk lance officiellement xAI, sa nouvelle entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA). Plusieurs grands noms du secteur font partie de ses équipes, et devront rivaliser avec des firmes comme ...

Elon Musk lance officiellement xAI, sa nouvelle entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA). Plusieurs grands noms du secteur font partie de ses équipes, et devront rivaliser avec des firmes comme OpenAI, Google ou encore Anthropic.

Une IA « maximalement curieuse »

Depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, qui a marqué le début d’un immense engouement autour de l’IA générative, Elon Musk s’est montré très critique vis-à-vis de la technologie d’OpenAI. Le milliardaire fait partie des cofondateurs de la société, qu’il a finalement quittée en 2018. Il a fustigé l’agent conversationnel, avant d’évoquer l’idée de créer une alternative à celui-ci, une IA qui souhaiterait « comprendre la nature de l’univers ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Au mois de mars, Musk a inscrit X.ai dans le registre des sociétés de l’État du Nevada, mais n’a donné aucune information à son sujet. Il aurait cependant dépensé des millions dans la société, notamment en se procurant près de 10 000 processeurs graphiques chez Nvidia. Sa technologie est la plus performante pour alimenter les systèmes d’apprentissage profond, branche de l’intelligence artificielle qui soutient les modèles de langage.

Lors d’un événement Twitter Spaces, le milliardaire a détaillé son plan pour construire une IA plus sûre. Plutôt que de programmer explicitement la moralité dans son modèle, X.ai cherchera à créer une IA « maximalement curieuse ».

« Si elle essaie de comprendre la vraie nature de l’univers, c’est en fait la meilleure chose que je puisse imaginer du point de vue de la sécurité de l’IA. Je pense qu’elle sera favorable à l’humanité, car l’humanité est bien plus intéressante que l’absence d’humanité », a-t-il expliqué.

What are the most fundamental unanswered questions? — xAI (@xai) July 12, 2023

Le fameux X…

En plus de SpaceX, de Tesla, de Neuralink et de Twitter, Musk va donc diriger xAI. À ses côtés, se trouvent des anciens de chez DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter et Tesla. Ils ont travaillé sur des projets tels que l’AlphaCode de DeepMind et les agents conversationnels GPT-3.5 et GPT-4.

Le nom de la société n’est pas dû au hasard. Au mois d’avril, Twitter fusionnait avec X Corp, entité qui deviendra, à terme, la super application tant voulue par l’homme d’affaires. xAI sera séparée du groupe, mais travaillera en étroite collaboration avec Twitter et Tesla, indique son site Web.

Elon Musk est le cosignataire d’une lettre alertant sur les dangers de l’intelligence artificielle générative. Elle appelait à suspendre la recherche dans le domaine pendant plusieurs mois.