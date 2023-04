Twitter en tant qu’entreprise n’existe plus. La société a révélé dans un document déposé auprès de tribunaux, le 4 avril, qu’elle avait fusionné avec X Corp, l’entité qui devrait devenir la future super-application d’Elon Musk. L'absorption du réseau social est effective depuis le 15 mars dernier.

Twitter au service de X

« X », tweetait sobrement Elon Musk le 11 avril, rendant publique, de manière implicite, la fusion entre Twitter et X Corp. « Twitter Inc. a été absorbé par X Corp. et n’existe plus », est-il noté dans les documents déposés, « X Corp. est une société privée, constituée au Nevada, dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie ».

Le patron de SpaceX a de grands projets pour le géant des réseaux sociaux, et ce depuis son acquisition en octobre dernier. Le 5 octobre, il expliquait que « l’achat de Twitter est un accélérateur de la création de X, l’application universelle ». Il estime que l’acquisition de la plateforme pourrait permettre de rapprocher la sortie de X « de 3 à 5 ans ».

Que pourrait proposer X ?

Le nom de la super application d’Elon Musk n’a pas été choisi au hasard. Celui-ci fait référence à X.com, sa banque en ligne fondée en 1999. Cette dernière fusionnait, en mars avec 2000, avec Confinity pour donner naissance à PayPal.

Le milliardaire veut faire de X une application similaire au service du chinois Tencent, WeChat. L’un des changements pour y parvenir serait d’intégrer une fonctionnalité de paiement en ligne au réseau social pour faciliter l’échange de fonds à moindres frais autour du globe.

Lors d’une conférence organisée par la banque Morgan Stanley en mars, relayée par Social Media Today, il assurait « qu’il est possible de devenir la plus grande institution financière du monde, simplement en offrant aux gens des options de paiement pratiques ». Pour lui, PayPal est « une version intermédiaire » des possibilités du secteur de la finance en ligne. La fusion entre Twitter et X Corp constitue une première étape vers la sortie de sa super application, censée supplanter l’un de ses premiers succès d’entrepreneur.