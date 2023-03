Les remontrances d’Elon Musk à l’égard d’OpenAI ne sont pas dues au hasard. En 2018, le milliardaire a tenté, en vain, de prendre le contrôle de l’entreprise. Cela a entraîné son départ de sa direction.

Les débuts d’OpenAI

OpenAI a été fondée en 2015 par un petit groupe de personnes, dont Elon Musk et Sam Altman, qui dirige désormais la société. Il s’agissait alors d’une organisation à but non lucratif ayant pour but de faire avancer et partager la recherche sur l’intelligence artificielle (IA) pour le plus grand bénéfice de l’humanité.

Dans la même catégorie Vidéosurveillance algorithmique : l’Assemblée nationale adopte le projet de loi JO 2024

Néanmoins, Google a vite surpassé OpenAI à cause des sommes astronomiques nécessaires à l’entraînement des modèles d’IA. En 2018, Musk a alors proposé de prendre le contrôle direct de la société et de la diriger lui-même. Sam Altman, aujourd'hui PDG d’OpenAI, et Greg Brockman, désormais son président, ont refusé l’offre du milliardaire, rapporte Semafor.

Musk a alors décidé de démissionner, citant un conflit d’intérêt avec son travail chez Tesla. En interne, peu ont cru à cette version. Il a également renié sa promesse de fournir un milliard de dollars de financement, ne contribuant qu'à hauteur de 100 millions de dollars avant de se retirer. En 2019, OpenAI a créé une société à but lucratif afin de subventionner ses recherches dans les larges modèles d’intelligence artificielle.

Peu de temps après, Microsoft a toqué à sa porte avec un investissement d’un milliard de dollars. Ces ressources ont permis à OpenAI d’accélérer sa recherche et de développer son modèle de langage GPT ainsi que son générateur d’images Dall-E. En amont, la firme de Redmond a obtenu des licences exclusives pour utiliser la technologie d'OpenAI dans ses produits.

Avec Microsoft, OpenAI est devenue un mastodonte de la Silicon Valley

En 2020 déjà, Elon Musk critiquait ce changement de cap. Depuis la sortie de ChatGPT fin 2022, OpenAI est devenue l’une des start-up les plus en vogue de la Silicon Valley, avec une technologie prisée par de nombreux acteurs et révolutionnant de nombreux domaines. Elle fait même frémir Google. Récemment, Microsoft renforçait sa collaboration avec la société à travers un investissement massif de 10 milliards de dollars, lui octroyant plus de droits sur sa technologie.

Depuis, Microsoft a introduit les modèles d’OpenAI dans son moteur de recherche Bing ainsi que dans ses outils de bureautique. Lorsqu'OpenAI a annoncé GPT-4, de nombreux experts ont été consternés par le fait qu'elle ne partageait pas les détails de sa création ni ses données d'entraînement. Ilya Sutskever, responsable scientifique d'OpenAI, a expliqué qu'il s'agissait de préserver l'avantage concurrentiel de l'entreprise par rapport à ses rivaux

La semaine dernière, la société a annoncé qu'elle allait étendre massivement les capacités de ChatGPT en lui permettant de s’implémenter dans d'autres sites et services par le biais de plug-ins. Certains chercheurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à la menace que représente cette évolution pour la sécurité, note The Verge.

Elon Musk voit rouge

Musk fustige le lien entre les deux entreprises, et n’a pas hésité à le dénoncer frontalement sur Twitter. « OpenAI a été créée en tant que société à but non lucratif et à code source ouvert (c'est pourquoi je l'ai nommée "Open" AI) pour servir de contrepoids à Google, mais elle est maintenant devenue une société à code source fermé et à profit maximum, effectivement contrôlée par Microsoft », a-t-il, entre autres, déclaré.

La colère du milliardaire peut en partie s’expliquer par le fait qu’il n’a plus rien à voir avec OpenAI, alors que l’entreprise possède aujourd’hui un statut de mastodonte, mais également car son modèle s’est totalement éloigné de ce pourquoi elle a été fondée. Il songerait, d’ailleurs, à créer une alternative à ChatGPT.