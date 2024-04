OpenAI a profité d’une conférence donnée à l’occasion du DevDay pour annoncer la dernière mise à jour de son outil conversationnel. D’après la société à l’origine de ChatGPT, cette nouvelle version promet des réponses plus directes et moins verbeuses pour améliorer l’expérience de ses utilisateurs.

L’IA générative la plus utilisée dans le monde à ce jour dévoile sa dernière mise à jour, ChatGPT-4 Turbo, qui promet de générer des réponses plus rapides et adaptées aux besoins des utilisateurs afin de rendre les conversations avec l’application plus naturelles. Selon un post d’OpenAI publié sur X, « les réponses apportées par le moteur d’intelligence artificielle seront plus directes, moins verbeuses et il utilisera plus de langage conversationnel ». Elle comprend par ailleurs des améliorations en matière d’écriture, de mathématiques, de raisonnement logique et de codage. Cette mise à jour doit également sa plus-value à l’actualisation de sa base de connaissances qui permet des résultats plus précis. Effectivement, tandis que la précédente version s’appuyait sur des données datant d’avril 2023, la nouvelle a été entraînée par des données jusqu’en décembre de la même année.

Gpt-4-turbo-2024-04-09 sera cependant uniquement disponible pour les utilisateurs abonnés à ChatGPT.

D’autres améliorations de l’application avaient été présentées par la firme de Sam Altman début avril, notamment concernant l’API Fine-Tuning, avec de nouvelles fonctionnalités donnant plus de contrôle aux développeurs sur les réglages de fins et de nouvelles façons de créer des modèles personnalisés avec OpenAI.

Ces évolutions s’inscrivent dans la volonté de la société de développer des Chatbots personnalisés appelés GPT qui fonctionnent en leur donnant des consignes. Le but est d’aider les utilisateurs à « apprendre les règles de n’importe quel jeu de société, à enseigner les mathématiques aux enfants ou à concevoir des autocollants » déclare OpenAI sur son blog, en un mot devenir un outil flexible qui s’adapte à ses utilisateurs, quels que soient leurs besoins. La personnalisation vient renforcer le positionnement ainsi que l’offre de l’entreprise américaine en constante évolution, lui permettant de rester concurrentielle sur un marché qui compte de plus en plus de concurrents.

Bien qu’en ce début de mois d’avril l’offre ChatGPT Entreprise connût une croissance fulgurante, l’outil doit constamment se renouveler pour rester numéro 1 des IA génératives. Cela est d’autant plus vrai que ces derniers mois les actualités auraient pu être en leur défaveur, avec par exemple les forces spatiales des États-Unis qui ont déclaré se méfier de l’utilisation de l’outil par ses militaires, ou encore l’attaque DDoS dont elle a été victime le 8 novembre dernier par des hackers Russes.